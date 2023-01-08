Федерация хоккея Норвегии официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, сообщает Informburo.kz со ссылкой на сайт Международной федерации хоккея.

Матч Казахстан - Германия на Чемпионате мира 2022 года / ФОТО: IIHF.COM

"Причиной отзыва является отсутствие финансирования со стороны правительства Норвегии. Министерство культуры и равноправия, отвечающее за спорт в Норвегии, отклонило заявку на финансирование заявки, которая предусматривала Баэрум в регионе Осло, а также Тронхейм в качестве мест проведения соревнований", – сообщили в Международной федерации хоккея.

Глава норвежскоей федерации Таге Петтерсен заявил, что разочарован отказом правительства.

Борьбу за право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года продолжат Казахстан и Германия. Голосование за страну-организатора пройдёт в мае 2023 года.

В 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев предложил президенту Международной федерации хоккея Люку Тардифа провести чемпионат мира в 2027 году в Казахстане. И уже в сентябре наша страна подала заявку.