Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность
МВД Казахстана прорабатывает вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Фото Турара Казангапова
Результаты таких проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.
Отмечается, что механизм проверки планируется апробировать в патрульной полиции, поскольку сотрудники этой службы ежедневно взаимодействуют с населением.
Проверка будет проводиться подразделениями собственной безопасности посредством моделирования различных ситуаций.
"Основная цель - это заблаговременное предупреждение и недопущение правонарушений, а также формирование у сотрудников полиции коррупционной устойчивости", - говорится в сообщении.
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