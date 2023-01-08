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Полицейских Казахстана будут проверять на добропорядочность

8 января 2023, 10:53 |  Государство

МВД Казахстана прорабатывает вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото Турара Казангапова

Результаты таких проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.

Отмечается, что механизм проверки планируется апробировать в патрульной полиции, поскольку сотрудники этой службы ежедневно взаимодействуют с населением.

Проверка будет проводиться подразделениями собственной безопасности посредством моделирования различных ситуаций.

"Основная цель - это заблаговременное предупреждение и недопущение правонарушений, а также формирование у сотрудников полиции коррупционной устойчивости", - говорится в сообщении.