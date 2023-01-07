Новый маршрут №1 начал работать между двумя населенными пунктами с 3 января. Он соединяет село Мичуринское и поселок Заречный, при этом заезжает в город Тобыл, сообщает пресс-служба местного акимата.

Обслуживает новый маршрут фирма "TTS". С графиком движения и остановками можно ознакомиться ниже.

Пока проезд в автобусах нового маршрута стоит 80 тенге, но как сообщили "НГ" в пресс-службе акимата, сейчас он работает в тестовом режиме.

- Схема движения, интервал и окончательная сумма оплаты за проезд в процессе будут скорректированы, - сообщили "НГ" пресс-службе акимата. - Свои предложения жители могут адресовать в директ официальных аккаунтов акиматов района, города Тобыл и Мичуринского сельского округа. Как только будут до конца проработаны детали и выслушаны все предложения, мы сообщим полную информацию.