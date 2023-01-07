29-летняя жительница Аркалыка выпала с балкона 5-го этажа, но успела зацепиться за перила. Сообщение о происшествии поступило от прохожих сегодня, 7 января, в 5:30 в Центр оперативного управления города. На место выехали сотрудники патрульной полиции Алмат Амирхан и Руслан Капсаматов.

- Оперативно оценив обстановку, Алмат Амирхан остался на улице, а его напарник поднялся на пятый этаж, - сообщает пресс-слубжба департамента полиции Костанайской области. - В это время девушка упала с высоты пятого этажа. Полицейский, который оставался внизу, попытался поймать ее и своим телом смягчил удар о землю.

Благодаря действиям полицейского горожанка не пострадала. Сам же патрульный полицейский Алмат Амирхан получил множественные ушибы и травму ноги. Ему была оказана медицинская помощь.