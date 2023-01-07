Сообщение о том, что в 8 км от с. Перелески в Денисовском районе на р. Тобол в снежном перемете застряла машина с двумя рыбаками поступило в ДЧС 7 января в 00.37. Как оказалось, жители Рудного приехали на зимнюю рыбалку. Вскоре разыгралась непогода, образовались снежные переметы, в которых иномарка буксовала и не смогла выехать на берег.

- Приезжие рыбаки плохо ориентировались на местности, поэтому не могли разъяснить спасателям свое точное местонахождение. Спасательные работы осложнял сильный ветер, буран, плохая видимость, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - На помощь гражданам прибыли сотрудники отдела по ЧС Денисовского района в составе 2-х человек на автомашине «Нива» и группа спасателей подразделения ОСО г. Житикара на высокопроходимой технике «Ямал».

Машину с рыбаками спасатели нашли в 6.42 в 1,5 км от берега. Вскоре спасенных рыбаков доставили в пункт обогрева, расположенный в с. Перелески.

ДЧС Костанайской области напоминает: собираясь в дорогу, заблаговременно изучите погодные условия. При штормовом предупреждении не покидайте населенные пункты. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!