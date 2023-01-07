С утра 7 января в связи с неблагоприятными погодными условиями: сильной метелью и ограниченной видимостью, - в регионе закрыли движение для всех видов транспортных средств на нескольких участках автодорог.

Торгай - Шили - Аралколь с 0 по 182 км.

Аулиеколь - Москалевка - Максут - Смайловка с 0 по 106 км.

Аулиеколь - Диевка - Косагал - Ак Жол с 0 по 130 км.

Караменды - Раздольное - Аралколь с 0 по 163 км.

Аулиеколь - Жолдама с 0 по 257 км.,

Аулиеколь - Торгай с 0 по 288 км.,

Р-36 "Костанай - Аулиеколь - Сурган" с 108 по 232 км. (от п Аулиеколь до границы с Акмолинской области).

Кроме того, в департаменте полиции Костанайской области обратились к водителям с просьбой соблюдать ПДД и скоростной режим на трассе А-22 Костанай-Рудный. Опять же в связи с ухудшением погоды.

Напомним, ранее в МВД сообщали, что водителей, выезжающих на закрытые трассы могут привлечь к административной ответственности.

- Необходимо отметить, что при ухудшении погодных условий ситуация на автодорогах заблаговременно доводится до населения посредством sms-рассылок, через интернет-каналы и телерадиовещания. И последнее, хотелось бы напомнить об установленной административной ответственности к водителям транспортных средств в случаях неповиновения законным требованиям полиции, перекрывающим выезд на трассы, в виде штрафа 30 МРП (103 500 тенге) вплоть до административного ареста до 15 суток, – отметил и.о. председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар СУЛТАНБАЕВ.