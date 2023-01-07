5 января генеральный прокурор Казахстана Берик АСЫЛОВ на первом в новом году пленарном заседании парламента назвал экс-главу КНБ Карима Масимова организатором январских событий, а сами беспорядки - попыткой государственного переворота. Попутно генпрокурор назвал участников акций террористами, потому что «их деятельность была скоординированной».

- Следствию предстояло ответить на вопросы: как координировались действия погромщиков, кто был организатором, и какие у них были цели, - сказал Асылов. – Как я говорил, в январе ситуация в стране была очень сложной. Уже сейчас понятно, что сплоченность нашего общества специально расшатывалась по заранее отработанным сценариям. В тот период многие были недовольны неравенством и жаждали справедливости. Нужен был только удобный повод – им оказался рост цен на газ. Протесты проходили и в других городах, где о газе все забыли и стали выдвигать радикальные требования. Теперь мы можем утверждать, что в условиях управляемого хаоса, операция по смещению высшего руководства страны тщательно спланирована. По сути была попытка госпереворота.

Асылов отмечает, что дело экс-главы КНБ и его заместителя расследовалось под грифом «совершенно секретно». Оправдывал он это тем, что в деле есть гостайна в виде сведений о контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Что ж, другого ответа никто и не ждал.

Заявление Асылова вызвало еще больше вопросов у журналистов и общественности. От одного из них, о причастности бывшего руководителя Масимова, Нурсултана Назарбаева, генпрокурор уклонился. Но есть и другие аспекты январских событий, которые пока звучат в полголоса.

Во-первых, Токаев в январе 2022 года в своем выступлении, в котором обосновывал ввод в Казахстан войск ОДКБ, говорил о «международных террористических бандах, прошедших серьезную подготовку за рубежом», а их нападение предлагал рассматривать как «акт агрессии». Если это был госпереворот от казахстанских высших должностных лиц, а не акт международных террористов, как утверждает Асылов, тогда встает вопрос о законности ввода войск договора. Можно, конечно, сослаться на ст. 7 и 8 устава ОДКБ, где организация реагирует на угрозу стабильности государства, тем более что именно понимать под «стабильностью» в документе не прописано. Но неужели теперь всякий раз, когда элиты, в политологическом смысле этого слова, попытаются устроить разборки друг с другом, в нашу страну будут приглашать иностранные войска? И получается, что ОДКБ это не гарант безопасности региона, а всего лишь договор нескольких лидеров по охране их собственной власти от собственных подчиненных.

Во-вторых, генпрокурор, говоря о заговоре, отметил, что криминальный авторитет Арман Джумагельдиев или Дикий Арман организовывал захват госучреждений в Алматы «при координации куратора из КНБ». С одной стороны, это забавно, когда генеральный прокурор публично признает, что казахстанские ОПГ не только не боятся правоохранителей, но еще и существуют на взаимовыгодной основе и выполняют поручения. С другой, и это второй важный вопрос, а что сделано государством, чтобы эту ситуацию поменять? Просто одного злого начальника поменяли на другого, но хорошего?! Комитет имеет огромные возможности и мало кем контролируется, что подтверждают январские протесты и генпрокурор.

Сейчас многие углубились в дискуссии вокруг приказа стрелять на поражение и обещания разобраться в пытках во время расследования январских событий. Это вновь показывает, какую роль в нашем обществе играет ценность человеческой жизни с разных точек зрения, которые есть у власти и общества. Но они не дают никаких гарантий, что кто-нибудь еще не попытается, как сказал Асылов, «расшатать сплоченность нашего общества по заранее отработанным сценариям». Кстати, видели,как менялась в 2022 году цена на дизтопливо?