Зимний спортивный сезон еще не достиг своего экватора, однако в некоторых видах спорта можно подвести небольшие промежуточные итоги. Весьма успешно выступают как на республиканской, так и на международной аренах, к примеру, конькобежцы Костанайской области. На их счету призовые места и на прошедших чемпионатах Казахстана, и в Кубке РК.

Открытие соревнований «Ура, каникулы!»

Так, на одном из последних стартов минувшего года воспитанник ШВСМ мастер спорта международного класса из Костаная Александр Кленко в конце декабря завоевал третье место на чемпионате Казахстана по спринтерскому многоборью, выиграв оба забега на дистанции 1000 м и дважды показав третьи результаты на дистанции вдвое короче.

Также в декабре бронзовую медаль прошедшего в Финляндии второго этапа Кубка мира среди юниоров на дистанции 1000 м завоевал воспитанник ЦПОР Никита Важенин из Рудного.

Успешно выступили в первый зимний месяц на открытом чемпионате Астаны «Astana Open» и юные воспитанники отделения конькобежного спорта ДЮСШ №3. В столице республики на соревнованиях, приуроченных ко всемирному дню катания на коньках «World Ice Skating Day», третье место по результатам выступлений на трех дистанциях (100 м, 300 м, 500 м) среди девочек предмладшего возраста заняла Виктория Богытырева. А среди спортсменов младшего возраста, выступавших на четырех дистанциях (300 м, 500 м, 700 м, 1000 м), Давид Кияткин стал первым среди мальчиков, а Алиса Казорина и Сатти Баекина заняли соответственно второе и третье места среди девочек. Бронзовыми призерами конькобежного многоборья «Astana Open» среди участников среднего возраста стали Дарина Каушева и Григорий Слесаренко.

Старт очередного забега

Ну а первым стартом наступившего года для юных костанайских конькобежцев стали организованные отделом физической культуры и спорта акимата города Костаная соревнования «Ура, каникулы!», в которых приняли участие свыше 50 воспитанников ДЮСШ №3 2008 г.р. и младше, тренирующиеся под руководством Анны Цыгановой, Юлии Стесюк, Людмилы Пугоевой и Татьяны Родионовой.

Представитель городского отдела спорта Кайрат Бадыров, тренер ДЮСШ №3 Анна Цыганова и заслуженный мастер спорта Денис Кузин напутствуют участников соревнований

Как отметила Анна ЦЫГАНОВА, именно соревнования такого формата, как прошедший турнир «Ура, каникулы!», позволяют популяризировать спорт:

- Любому спортсмену нужен соревновательный опыт, ведь даже самая зажигательная тренировка, не даст такой всплеск эмоций и необходимую степень накала борьбы, которые проявляются на соревнованиях. Одно дело комфортные, привычные условия на тренировках и совсем другое - атмосфера настоящего соперничества. Мы уверены, что большое количество любых, даже небольших турниров, смогут повысить уровень спортивного мастерства наших воспитанников.

Группа поддержки

Стоит отметить, что один из воспитанников Анны Цыгановой Андрей Семенов успешно выступает в этом сезоне на международном уровне и занимает седьмое место рейтинга среди юниоров на дистанции 1000 м после прошедших этапов молодежного Кубка мира.

Кумир юных костанайских конькобежцев Денис Кузин

Почетным гостем соревнований, прошедших на базе зимнего отдыха в районе городского пляжа, стал чемпион мира 2013 года на дистанции 1000 м, чемпион Азиатских игр 2011 года на дистанции 1500 м, участник Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада), 2014 года в Сочи (Россия), 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) и 2022 года в Пекине (Китай), заслуженный мастер спорта Денис Кузин, который поздравил участников с Новым годом и пожелал юным спортсменам удачи в наступившем году, успехов в учебе и больших достижений в спорте. А после напутственных слов именитый спортсмен присоединился к судейству соревнований, а также принял участие и в награждении отличившихся конькобежцев.

На дистанции

Соревнования проводились на нестандартном круге катка, лед которого организаторы старались поддерживать в нормальном состоянии, несмотря на сопровождавший старты снегопад.

- Настоящий спортсмен должен быть готов к любой обстановке, - добавила Анна Вячеславовна. - Сегодня участники маленькие, а завтра кто-то из них будет защищать честь Казахстана. И не важно, крытый это будет каток или открытый. И погода порой может преподнести сюрприз. Поэтому старт состоится в любую погоду.

Вот что значит не вписаться в поворот на языке конькобежного спорта

Каждый из участников старался не упасть лицом в грязь перед судьями, тренерами, болельщиками и, конечно же, перед своим кумиром, ну разве что в сугроб после неудачного прохождения виража. А победители и призеры первых стартов года определялись в трех возрастных группах.

Призеры соревнований среди девочек

Среди юношей и девушек младшего возраста призовые тройки соответственно составили Святослав Кибальник, Константин Чекряков и Артем Пауксон, а также Алиса Казорина, Полина Полуянова и Сатти Баекина.

В соревнованиях среди мальчиков отличились Савелий Столбенко, Андрей Трегубов и Данил Деген, а среди девочек лучшими были Виктория Богатырева, Дарья Малько и Анна Кучер.

Самые юные призеры стартов «Ура, каникулы!»

Среди самых юных участников первые три места среди мальчиков заняли Арсен Баекин, Максим Майер и Дархан Мусин, а среди девочек - Лиана Титова, Миллай Пугоева и Кира Антоненко.

По итогам соревнований все отличившиеся участники были награждены медалями, грамотами и сладкими призами.

По словам главного специалиста отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная Кайрата Бадырова, в настоящее время в нашем городе массовые старты набирают популярность, в них активно принимают участие все больше жителей областного центра, и поэтому планируется и впредь проводить различные соревнования для поклонников здорового образа жизни разных возрастов.

Фото Романа Мулюкова