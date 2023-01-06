В субботу, 7 января, ночью на большей части территории региона ожидается снег, днем на большей части области осадки, дождь, снег и метель. В центральной части области синоптики прогнозируют гололед, туман. Ветер южный, 15-20 м/с. Температура ночью -8...-13 градусов, на юге -3 градуса. Днем -4..+1 градус.

Фото Андрея СКИБЫ

- На выходных погода обусловлена циклоном, в начале следующей недели холодным арктическим антициклоном, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В субботу, 7 января, в Костанае облачно, снег и метель. Ветер южный, 15-20 м/с. Температура ночью -8...-10 градусов, днем -1...-3 градуса.

В воскресенье, 8 января, снег, на востоке региона - сильный снег. На севере и востоке области - метель. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. На севере и востоке региона 15-20 м/с, порывы - 23 м/с. Температура ночью и днем одинаковая: -20...-25 градусов, на юге области -10...-15 градусов.

В воскресенье, 8 января, в Костанае также будет облачно, прогнозируют снег и метель. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Температура ночью снизится до -21...-23 градусов, днем -20...-22 градусов.

В понедельник, 9 января, в Костанайской области прогнозируют снег, на северо-востоке региона - метель. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. На севере и востоке области 15-20 м/с, порывы - 23 м/с. Температура ночью и днем одинаковая: -27...-32 градуса.

В понедельник, 9 января, в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью -30...-32 градуса, днем -28...-30 градусов.