Проблемные вопросы, которые тормозили ремонт в здании, обсудили сегодня, 6 января, на встрече депутат Сената Парламента РК Сергей КАРПЛЮК, заказчик в лице и.о. главного врача ОДБ Нурлан ЕРЖАНОВ и представитель подрядной организации ТОО «Вершина», руководителем проекта Серикбай ХУСАИНОВ.

В строительной компании обеспокоены прежде всего тем, что до им сих пор не вернули юридическое право на проведение ремонта, хотя есть решение суда. Словесным обещаниям чиновников о том, что ТОО продолжит ремонт, там больше не верят. В управлении здравоохранения пояснили, что 28 декабря направили в Министерство финансов ходатайство о восстановлении на портале договора с ТОО «Вершина».

- Если они нам дадут разрешение заключить прямой договор, - уточнил руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ, - то фактически мы приступим к работе по завершению ремонта.

Сергей Карплюк обещал, уже завтра уточнит в минфине, на какой стадии решение по данному обращению.

Но в этой истории есть и другие спорные вопросы, по которым заинтересованные стороны не могут прийти к соглашению.

У подрядной организации заказчик запросил оригиналы исполнительных документов. Они ему нужны для того, чтобы завершить корректировку ПСД, разработанную еще в 2020 году.

Сергей Карплюк (слева), Нурлан Ержанов (в центре), Серикбай Хусаинов (справа)

- У нас документов нет, не знаю по каким причинам, - прокомментировал ситуацию для "НГ" и.о. главного врача больницы Нурлан Ержанов, - попросили у них дубликат. До сих пор все тянется.

В ТОО «Вершина» не спешат с предоставлением документов, ссылаясь на неуверенные шаги со стороны администрации в части признания их юридического статуса в этом проекте. Они ждут пролонгирования договора.

Однако, в присутствии сенатора Карплюка стороны все же пришли к пониманию по этому вопросу, скрепив соглашение рукопожатием.

- Я вас попрошу ускорить передачу документов. Потому что, если не будет корректировки, вы же сами понимаете, что опять не сможете ничего закончить, - обратился к подрядчику Сергей Карплюк. - Вы будете только задерживать, если не предоставите документацию, чтобы подсчитать реальную стоимость выполненных и оставшихся работ. Вы как профессионал, лучше нас это понимаете.

- В течение января мы решим, - заверил Серикбай Хусаинов.

- Все, договорились, - согласился Нурлан Ержанов.

"НГ" уточнила, какой объем работы необходимо завершить в здании больницы.

- Местами надо поменять батареи, увеличить секции; где-то заменить окна. Ну, и по мелочи - свет, сантехнику, трубы в подвале для горячей и холодной воды, - уточнил Ержанов. - На все про все уйдет примерно, 3 месяца.

- Какую ждете поддержку от сенатора?

- Если он поможет нам определить прежнего подрядчика, чтобы тот смог продолжить проект, и нам было бы лучше, - добавил Нурлан Ержанов. - Потому что, он знает свои недоработки, тем более ранее у него были убытки по проекту. Сейчас мы ждем решения из минфина.

Фото Сауле КУАНБЕК