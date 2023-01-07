Комитетом гражданской авиации продлил режим "открытого неба" на пять лет, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Этот режим снимает все ограничения по количеству рейсов и предоставляет иностранным авиакомпаниям пятую степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не задействованы казахстанские авиакомпании.

Режим продлили до 2027 года для исполнения поручений президента по расширению географии полётов и увеличению количества международных рейсов.

Режим "открытого неба" действует в 12 международных аэропортах Астаны, Алматы, Тараза, Шымкента, Актау, Семея, Караганды, Усть-Каменогорска, Павлодара, Петропавловска, Кокшетау и Туркестана. По итогам совместной работы с акиматом Актюбинской области режим внедрили также в Международном аэропорту Актобе имени Алии Молдагуловой.

"Режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана", – говорится в сообщении.