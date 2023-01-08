12 декабря, выступая на расширенном заседании правительства, Токаев предположил, что 2023 год будет более сложным и трудным, чем 2022-й. И тут же министры рьяно кинулись претворять в жизнь предположение президента.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров заявил, что в стране изменятся тарифы на коммунальные услуги в сторону повышения. А министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев уточнил, что тарифы на коммунальные услуги могут увеличиться до 30%. Причина - повышенный износ сетей и теплоисточников.

Тридцать лет нам при каждом повышении тарифов называли именно эту причину. Тарифы повышали, а износ так и остается повышенным. Куда ушли деньги от повышения? Отвечу - деньги положили в карман чиновники, где теплоисточники государственные, а где их «приватизировали», то собственники.

Вот подтверждение - 31 декабря Baigenews сообщил, что ранее в столице снизили тариф на передачу и распределение тепловой энергии. Кроме того, на АО «Астана-Теплотранзит» наложили штраф - более 3 млн тенге. Также АО «КазТрансОйл» заставили снизить тарифы на теплоэнергию из-за необоснованно полученного дохода. Получается, что деньги, полученные от повышения тарифов, шли не на модернизацию сетей, а в карман частнику.

Вообще-то повышение тарифов - не самый лучший способ. На это, как говорят в народе, не надо ни ума, ни фантазии. Обращает на себя внимание, что существуют тарифы на передачу и на распределение тепловой энергии. Это означает одно - наплодили всяких АО, ТОО и прочего. Они и хапают каждый в свой карман. То же и в электроснабжении, на железнодорожном транспорте и так далее.

Помнится было Кустанайское отделение Южно-Уральской железной дороги. Одно управление, один руководитель, одна зарплата. А сейчас поделили на пассажирские и грузовые перевозки, организации по содержанию подвижного состава и отдельно по его ремонту. Честно говоря, я запутался в количестве и их названиях. В результате бардак, воровство. Совсем недавно в Костанае опять кого то из железнодорожных «руководителей» привлекли к уголовной ответственности.

По мнению многих экспертов, единственный путь избежать экибастузской ситуации - это инвестиции в теплоснабжение. В государственные предприятия это инвестиции из бюджета, в отношении частных необходимо срочно установить жесткий контроль, вплоть до возврата в госсобственность. А деньги в бюджете на инвестиции есть. Ведь нашли миллиарды на ненужный референдум по конституции, внеочередные выборы президента.

Или возьмем сообщение агентства Sputnik от 1 января 2023 года: «С 1 января 2020 года сроком на 3 года вступил в силу мораторий на проверки субъектов предпринимательства, также на 3 года отдельные категории налогоплательщиков были освобождены от уплаты налогов. Тогда министерство национальной экономики сообщило, что освобождение от уплаты налогов коснется более 1,2 млн субъектов микро- и малого бизнеса (это надо же какая армия, которой надо помогать - авт.). Было подсчитано, что за три года предприниматели сэкономят 380 млрд тенге».

Однако власть предпочитает драть шкуру с народа путем повышения цен и тарифов. Шекспир говорил, что «нищий, у которого отнимают его деревянную миску, так же опечален, как король, у которого отнимают корону». Министрам не понять, что самый тягостный вид бедности - нужда среди богатства. Полумиллионные оклады власть имущих и прожиточный минимум в размере 40 567 тенге - это и есть казахстанская действительность.