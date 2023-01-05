Генерального прокурора Берика Асылова спросили о главном организаторе январских беспорядков 2022 года в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Карима Масиимова задержали 6 января 2022 года

После заседания Мажилиса генеральный прокурор Берик Асылов ответил на вопросы журналистов.

Генеральный прокурор / Кадр из видео

"Мы сегодня пришли второй раз на парламентские слушания. Как вам всем известно, были еще в начале года, тогда было доложено очень подробно, но на тот период много сведений нами не было исследовано, не расследовано. Многие вопросы были открыты. На сегодняшний день мы постарались все доложить о ходе расследования январских событий.

Январские события для всего народа были трагедией. Мною было доложено, что это было спланированное. По всей республике были спланированные действия. Заранее были подготовлены, в их числе подготавливались лица-организаторы, были и организованные преступные группы, экстремисты, в том числе террористические организации. Мы по террористическим актам направили два уголовных дела в суд..." - сказал генеральный прокурор.

"Вы называете Карима Масимова главным организатором?" - спросили журналисты.

"Государственный переворот, подготовка к этому была, покушение на это было. Основные организаторы, как я уже сказал, возбуждено уголовное дело в отношении первых руководителей Комитета национальной безопасности - и Масимова, и в том числе заместителей", - сказал Асылов.

"То есть Масимов главный организатор? Правильно? По версии следствия?" - переспросили представители СМИ.

"Можно сказать, да", - ответил генеральный прокурор.