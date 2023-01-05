Житель села Жанакала, которое расположено недалеко от Аркалыка, ушел разыскивать скот 4 января. Когда пастух перестал выходить на связь, аким сельского округа обратился к сельскому участковому, рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Участковый Ильяс Бекзатов организовал поиски и уже вскоре нашел пропавшего пастуха в семи километрах от села. В сильный буран он уже начал замерзать и не мог найти дорогу к дому.



- Я ушел в поисках стада, не мог найти его и зашел слишком далеко от села. Как раз разыгралась метель, из-за плохой видимости я не смог найти обратную дорогу, - рассказал найденный пастух Хамит АХМЕТЖАНОВ. - Я остановился, уже не мог двигаться, в это время на служебной машине меня нашел наш участковый Ильяс Бекзатов. Большое спасибо ему за то, что отозвался и организовал поиски, не оставил в беде



Как отмечают в полиции, участковый проживет в этом поселке несколько лет и хорошо знает территорию своего участка, что и помогло ему быстро сориентироваться и найти человека.

Фото предоставленно пресс-службой ДП КО