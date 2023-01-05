Генеральный прокурор Берик Асылов заявил, что во время январских событий экс-министр обороны Мурат Бектанов отдавал "явно незаконные приказы", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мурат Бектанов. Фото: МО РК

"В военном суде продолжаются слушания по делу экс-министра обороны Бектанова. Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты", - заявил Асылов, выступая с докладом в Мажилисе.

Он указал, что бывший министр не принял меры по наведению конституционного порядка в стране. Участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес.

"Они прорывали оцепление, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди, разграблены и сожжены города. Поэтому Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенном в боевой обстановке (статья 451, часть 3 Уголовного кодекса. - Прим.)", - озвучил Асылов.

Окончательную правовую оценку его действиям и меру наказания определит суд.

Также генпрокурор сообщил, что бывший председатель КНБ Карим Масимов и его экс-заместитель Ануар Садыкулов отдали приказ покинуть здания департаментов КНБ.

"Отдельно остановлюсь на фактах превышения власти региональными руководителями силовых ведомств. В самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.

По данным следствия, 5 января поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания. По указанию Масимова оставили здания ДКНБ в Алматы и Кызылординской области. Также по команде руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей", - рассказал Асылов.

Он заявил, что эти руководители проявили слабость.

"Это отчасти деморализовало личный состав. В результате не приняты своевременные меры по пресечению беспорядков. В конечном итоге Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов. В их руки попал целый арсенал - почти 3 тысячи единиц автоматов, пистолетов, снайперские винтовки и десятки тысяч боеприпасов. То есть по вине этих руководителей самое опасное нарезное оружие оказалось у погромщиков", - пояснил Асылов.

Он добавил, что до настоящего времени неизвестно местонахождение почти 2 тысяч единиц оружия.

"По данным фактам превышения власти спецпрокурорами следствие завершено. Уголовные дела в отношении экс-руководителей трех региональных департаментов КНБ, Департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды. Сейчас идут судебные разбирательства. Степень их виновности и меру наказания определит суд. В отношении экс-начальника ДП Жамбылской области уголовное преследование прекращено за смертью лица: застрелился", - заключил он.