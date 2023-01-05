Силовикам не нужна специальная команда стрелять на поражение по преступникам, подчеркнул генеральный прокурор, передает Informburo.kz.

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Огонь по нападавшим во время январских событий был открыт до известного выступления президента, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов во время устного ответа на депутатский запрос по январским событиям в мажилисе.

"Все дискуссии по этому поводу намеренно уводятся в сторону общественного мнения. Фактически силовикам не нужна специальная команда по стрельбе на поражения преступников. Есть прямые нормы закона. Это о правоохранительной службе, о Нацгвардии, противодействии терроризму, которые позволяют применять боевое оружие для отражения нападения при угрозе жизни и здоровья людей", – сказал Берик Асылов.

Президент Касым-Жомарт Токаев приказал стрелять по террористам на поражение без предупреждения 7 января 2022 года.