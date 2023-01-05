В декабре годовая инфляция в Казахстане составила 20,3%, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Продовольственные товары за год подорожали на 25,3%, непродовольственные – на 19,4%, платные услуги – на 14,1%.

Самый резкий рост цен продемонстрировали сахар-рафинад (на 92,7%), хозяйственное мыло (на 87,6%) и канцтовары (на 70,3%). Сильнее всех подешевели сжиженный газ в баллонах (-23%) и белокочанная капуста (-15,2%).

За месяц продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные – на 1,3%, платные услуги – на 0,5%. Среди лидеров по росту цен – огурцы (на 35,6%), помидоры (14,6%), медстрахование туристов (на 7,3%), электрообогреватели (на 6,1%).

"Среди регионов самая высокая месячная инфляция – в Костанайской и Жамбылской областях (по 1,9%), самая низкая – в Шымкенте и Мангистауской области (по 0,7%). Продовольственные товары больше всего подорожали в Костанайской и Жамбылской областях (на 2,5%), непродовольственные – в Костанайской области (на 2,2%), платные услуги – в Жетысуской (на 1,7%)", – отметили в бюро.