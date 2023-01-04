Вызов поступил в службу 112 ночью 4 января в 1.33. Водители трех грузовых автомобилей оказались в снежном заторе на 237 км республиканской трассы «Жезказган-Петропавловск». Один из них остался в машине, а двое пошли за помощью.

- Оставив технику, они отправились пешком в сторону Аркалыка. Сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда Аркалыка обнаружили их на трассе, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Спасатели сначала вернулись за оставшимся водителем к грузовым машинам, а позже доставили их в ближайший пункт обогрева в общеобразовательной школе села Жалгызтал. Там спасенных водителей обеспечили горячим питанием и безопасным ночлегом.

Ранее, днем 3 января, в службу 112 поступил звонок с просьбой о помощи от двух рыбаков 1959 и 1967 годов рождения. Они приехали на озеро Сарыколь, расположенное в 10 км от одноименного поселка, из Костаная, но из-за поломки микроавтобуса не смогли самостоятельно выехать.

- Сильная метель и плохая видимость затрудняла поиски рыбаков, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - В 18.56 спасатели нашли мужчин и на высокопроходимой технике "Кунг-Камаз", взяв на буксир сломанный «бусик», доставили рыбаков в пункт обогрева, расположенный в административном здании акимата с. Сарыколь.

Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками (в том числе по приложению Дармен), не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах области.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО