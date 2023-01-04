Женщину убило мусорным контейнером в Актобе
4 января 2023, 13:24 | Происшествия
В Актобе женщина погибла из-за упавшего на нее мусорного контейнера, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в МВД, 1 января в полицию от оператора "103" поступило сообщение о том, что во дворе дома по проспекту Санкибай батыра на человека упал мусорный бак.
"Следственно-оперативной группой установлено, что при погрузке контейнера сломался подъемный механизм КамАЗа и металлический мусорный контейнер упал на 38-летнюю работницу ТОО по уборке мусора. От полученных травм спустя несколько часов женщина скончалась в многопрофильной областной больнице города", - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 156, части 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда".
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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