В Актобе женщина погибла из-за упавшего на нее мусорного контейнера, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в МВД, 1 января в полицию от оператора "103" поступило сообщение о том, что во дворе дома по проспекту Санкибай батыра на человека упал мусорный бак.

"Следственно-оперативной группой установлено, что при погрузке контейнера сломался подъемный механизм КамАЗа и металлический мусорный контейнер упал на 38-летнюю работницу ТОО по уборке мусора. От полученных травм спустя несколько часов женщина скончалась в многопрофильной областной больнице города", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 156, части 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

Фото: t.me/POLICE_of_KZ