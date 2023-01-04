Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал несколько указов о снятии с должностей министров и на их место назначил новых, сообщает Informburo.kz.

Кроме того, президент подписал указ о назначении заместителя премьер-министра – руководителя аппарата правительства РК. Им стал Галымжан Койшыбаев. Ранее он занимал пост руководителя канцелярии премьер-министра РК.

Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов.

Она сменила на этом посту Сериккали Брекешева, который был министром экологии, геологии и природных ресурсов с 10 сентября 2021.

С марта 2022 года Зульфия Булатовна занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в Актобе. Окончила Евразийский национальный университет имени Гумилева.

Гани Бейсембаев стал министром просвещения. До этого он был вице-министром просвещения. А прежнего министра Асхата Аймагамбетова освободили от должности.

Марат Карабаева назначили министром индустрии и инфраструктурного развития. С июля 2021 года он занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Марат Карабаев родился в 1987 году в Ташкентской области в Узбекистане.

Каирбек Ускенбаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития.

Министром культуры и спорта стал Асхат Оралов. Он родился в 1990 году в Павлодарской области.

"Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан", - сообщает Акорда.

Азамат Ескараев назначен министром юстиции. До этого назначения работал заведующим юротделом канцелярии премьер-министра.

Дата рождения: 07.10.1979.

Прежний министр юстиции Канат Мусин ещё до Нового года был освобожден от должности. Он стал судьей Конституционного суда.