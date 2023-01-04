Серебряные браслеты Pandora — необычные украшения, которые удачно дополняют образ, придают женщине нотки очарования и элегантности. Главной особенностью изделий этого ювелирного дома считается возможность создавать индивидуальный дизайн в зависимости от имиджа и настроения. Дополните изящный серебряный браслет подвесками-шармами в виде сердец, цветов, фруктов, животных, насекомых, отобразив свой вкус и темперамент. Подобное украшение смотрится вполне самодостаточно, однако может сочетаться и с другими аксессуарами.

Эксперименты с многослойностью

Не бойтесь комбинировать аксессуары различных материалов, оттенков и фактур. Многослойность подразумевает использование тонких и широких серебряных браслетов на одной или обеих руках.

Разбавить палитру можно украшением из кожи или каучука. Главное правило — аксессуары по цвету должны сочетаться с общим стилем одеждой, иначе получится безвкусный образ.

Ювелирные «манжеты»

Идея заключается в том, чтобы на двух руках носить по два одинаковых аксессуара. Сами браслеты могут быть узкими или широкими, гладкими или с гравировкой, с подвесками или без них.

Комбинация с часами

Чтобы браслет гармонировал с часами, выбирайте аксессуары в едином стиле. Не рекомендуем комбинировать серебряное украшение с золотыми часами. Оптимальным вариантом станет сочетание браслета из белого металла с часами на кожаном ремешке.

Акцент на украшении

Чтобы сделать акцент на браслете, используйте яркие цветные шармы. Старайтесь не перегрузить образ чрезмерным количеством сияющих камней. Двух-трех подвесок будет вполне достаточно.

Удачные комбинации оттенков

В отличие от золота, серебро сложно сочетать с другими оттенками. Но существует ряд цветов, с которыми металл создает гармоничную комбинацию. Уместно использовать аксессуары темно-коричневых оттенков, серых, белых и перламутровых.

При ношении браслета из серебра кольца, серьги, цепочки также должны быть выполнены из этого металла. Сочетание золотых и серебряных украшений считается моветоном. Исключение — изделия из белого золота.

Как носить браслеты Pandora

Чтобы подчеркнуть неповторимый стиль с помощью серебряного украшения, рекомендуем соблюдать несколько правил:

Выбирайте аксессуар, размер которого на 1–2 см больше, чем обхват вашего запястья. Браслет должен аккуратно свисать, при этом не спадая с руки и не доставляя дискомфорта. Не носите много колец. В сочетании с браслетом такой тандем будет несбалансированным и слишком броским. Аксессуар лучше всего смотрится на голой руке. Рукав одежды, расшитый рюшами и кружевами, будет сливаться с украшением и сделает его незаметным. Придерживайтесь минимализма и не используйте более 2–3 браслетов на одной руке.

Украшения бренда Pandora можно надевать как на деловые встречи, так и на вечерние мероприятия. Они подходят для любого цветотипа кожи, поэтому удачно подчеркнут вашу внешность.

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