Отдельные школы освободят от жёсткого следования типовым учебным программам, однако они должны будут по-прежнему соблюдать требования госстандарта, передает Informburo.kz.

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В Казахстане намерены в пилотном режиме предоставить академическую свободу школам, имеющим необходимые ресурсы и потенциал, сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Это позволит увеличить вариативный компонент учебной программы под образовательные потребности и особенности обучающихся.

"Школы смогут самостоятельно определять содержание. Им не придётся жёстко следовать типовым учебным программам, но при этом, обязательным будет достижение результатов обучения, указанных в государственном общеобязательном стандарте образования. В ГОСО указываются: ценности, например, гражданственность, трудолюбие, уважение, стремление к знаниям; компетенции, такие как критическое и креативное мышление; результаты обучения по предметам и уровням образования", – отметил министр.

Он добавил, что сейчас в стране открываются частные школы и внедряются новые проекты, при этом, задача заключается не просто в создании ученических мест и механического охвата, а в создании достаточного количества хороших и разных школ с качественной образовательной программой. На сегодня более 500 частных школ обязаны реализовывать как ГОСО, так и типовые учебные программы.

"В связи с таким жёстким регулированием свой инновационный контент они вынуждены покрывать за счёт дополнительных занятий. Это увеличивает нагрузку на школьника. Расширение автономии позволит пилотным школам внедрять при поддержке Национальной академии образования новые инновационные учебные программы, но в рамках заданных параметров и требований ГОСО. Сейчас такая возможность есть только у школ, получивших статус международных, поэтому мы хотим расширить этот перечень через пилотные школы, у которых есть ресурсы и необходимый потенциал. Понятно, что программы не будут возникать безосновательно", – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Продуман механизм внедрения в практику образовательных программ, а именно – научно-методическое и методологическое сопровождение процессов апробации, внедрения, мониторинга реализации Национальной академией образования. По мнению министра, такой подход позволит нам взять курс на разнообразие содержания образования.

Асхат Аймагамбетов напомнил, что академическая самостоятельность – не новация в казахстанской системе образования. Такой опыт уже успешно внедряли в вузах страны с 2018 года, в колледжах – с 2021 года.