Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото с сайта informburo.kz

Согласно закону, для сохранения и воспроизводства казахских пород собак будет создан Национальный центр казахских пород собак при специализированной организации уполномоченного органа. Центр будет рассматривать вопросы ведения единой родословной книги, разработки стандартов казахских пород собак.

Кроме того, общественные объединения, которые работают в этой сфере, получат социальный заказ.

Для реализации норм закона потребуется 1,4 млрд тенге. Выделение этой суммы поддержали на заседании республиканской бюджетной комиссии.

Также президент подписал закон, усиливающий административную ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма.

Увеличены штрафные санкции за:

порчу земли;

нарушение правил охраны водных ресурсов;

уничтожение или повреждение лесной фауны;

нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений;

засорение леса отходами, в том числе химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда.

Отдельной статьёй установлена административная ответственность за проявление вандализма, порчи общественного и частного имущества за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также за экологические правонарушения некоммерческих организаций как юридических лиц.