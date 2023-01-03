Как понять, что вы попали в руки к плохому доктору? Врач Альбина Комиссарова описала изданию "Доктор Питер" особенности, выделяющие недобросовестного эндокринолога или диетолога. Хотя большинство этих правил можно применить и к другим специалистам, например, к гинекологу или неврологу, рассказывает Tengri Lifestyle.

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Всегда существует риск попасть к неграмотному доктору, говорит Комиссарова. Так, например, некоторые врачи продолжают лечить по рекомендациям, которые безнадежно устарели. Пациент тратит деньги, силы, а самое главное - время. Болезнь прогрессирует.

Другие же, отмечает специалист, назначают много бесполезных анализов, постоянно меняют план лечения, оперируют непонятными терминами, ничего толком не объясняя. Это касается любого врача.

Что выдает некомпетентного специалиста по мнению Комиссаровой:

1. Специалист предлагает "проверить дефициты", причем это не пара обоснованных анализов, без которых и правда не обойтись. Врач говорит: "Давайте посмотрим кальций, магний, цинк, селен, гормоны…" Он лечит минимальные отклонения витаминов и минералов, даже без наличия жалоб.

2. Доктор использует в своей речи следующие фразы: "гормональный дисбаланс", "гормональный фон", "усталые надпочечники", "дырявый кишечник", "токсины и шлаки", "чистка организма".

3. Врач применяет "протоколы" с недоказанной эффективностью: аутоиммунный, антикандидный и так далее.

4. Специалист назначает анализ на: дисбактериоз, ХМС по Осипову, пищевую непереносимость, инсулиновые индексы, лептин, грелин. А также он лечит повышенный кортизол (неинформативен без пробы и дальнейшей диагностики), вечно винит во всем каких-то паразитов.

5. Доктор исключает глютен, лактозу, сахар из рациона, если у вас нет подтвержденной непереносимости, категоричен в отношении определенных продуктов или групп продуктов. Запомните — еда не делится на "хорошую" и "плохую", все решает ее количество!

6. Врач выдает списки "разрешенных" и "запрещенных" продуктов для снижения веса. Исключение: заболевания, требующие специальной диеты, там список будет уместен.

7. Специалист использует генетические тесты, по которым вам нельзя есть определенные продукты. Это - антинаучно.

8. Врач обещает вам с помощью диеты или БАДов снизить антитела к ТПО или вылечить гипотиреоз.

9. Он назначает детокс-капельницы, предлагает сделать "чистку организма", отправляет вас на детокс-программы.

10. Очень плохо, если врач убежден, что гормоны - это зло. Взять те же самые КОК (оральные контрацептивы). Вместо проверенных медикаментов он предлагает "натуральные" способы лечения.

"И вот еще моя личная рекомендация: если вы пришли к диетологу, а он говорит, что вам нельзя есть хлеб или пить кофе, то сразу же вставайте и уходите. Можно! Даже если вы худеете. Грамотный врач вам объяснит, что еда - это наш друг, а не враг", - заключила Альбина Комиссарова.