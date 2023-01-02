1 января 2023 года истёк срок действия моратория на проверки некоторых субъектов предпринимательства и освобождения ряда категорий малого бизнеса от налогов, сообщает informburo.kz.

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Теперь порядка 1,2 млн представителей малого и микробизнеса снова должны будут платить подоходный налог.

От уплаты налогов за период с 1 января 2020-го по 31 декабря 2022 года освобождались субъекты малого и микропредпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы (СНР). Под это определение попадали компании со среднегодовой численностью работников не выше 15 человек или среднегодовым доходом не выше 30 000 МРП (микропредприятия), а также ИП и юрлица со среднегодовой численностью работников до 100 человек и среднегодовым доходом не более 300 000 МРП (малые предприятия).

От налогов временно освобождались предприниматели, применявшие СНР на основе патента, упрощённой декларации, с использованием фиксированного вычета, а также производители сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские или фермерские хозяйства.

Обнулялись суммы:

корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), исчисленного в соответствии со статьями 686, 687, 695, 700 Налогового кодекса;

социального налога, исчисленного в соответствии со статьёй 687 Налогового кодекса;

единого земельного налога, исчисленного в соответствии со статьёй 704 Налогового кодекса.

Освобождение действовало на обязательства по уплате налогов, возникающие с 1 января 2020-го по 31 декабря 2022 года. Оно не распространялось на значительное количество предпринимателей, в том числе на организаторов лотерей, производителей подакцизной продукции, вёл профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, занимался охраной, торговал отдельными видами нефтепродуктов и так далее.

Напомним, что также с 1 января 2023 года существенно сократилось количество сфер предпринимательской деятельности, в отношении которых действует режим розничного налога.