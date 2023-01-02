В итоге астанчанин пешком шёл с поля до зимовки в Камыстинском районе из-за поломки машины.

1 января житель столицы ехал на автомобиле «Шевроле Нексия» в Актобе. Маршрут строил по навигатору, и тот показал кратчайший путь, проходящий по территории Камыстинского района, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.



Двигаясь по проселочной дороге от с. Дружба по направлению к с. Свободное, иномарка сломалась и оказалась в снежном плену. Убедившись, что автомобиль не заводится, астанчанин пошел по степи на горящий фонарь и дошел до зимовки Карабатыр, в которой находился охранник.



- К месту вызова выехали сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда г. Житикары на вездеходе «Ямал» и пожарной части №18 с. Камысты. Они эвакуировали астанчанина с полевой бригады в с. Алтынсарино, - рассказали в пресс-службе ДЧС . - Автомобиль из-за поломки остался между с. Свободным и с. Дружба.

ДЧС Костанайской области призывает граждан не выезжать в дорогу в связи с ухудшением погодных условий. Не подвергайте свою жизнь опасности!