С Нового года в Казахстане на 60 тенге увеличились цены на сигареты. Теперь стоимость пачки сигарет начинается от 650 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

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Впрочем, судя по официальным цифрам, даже несмотря на высокую стоимость табачных изделий, казахстанцы не стали меньше курить. Более того, спрос на сигареты растет.

По данным Бюро нацстатистики, в 2022 году казахстанцы выкурили 15 миллиардов штук сигарет и папирос. Это не проходит бесследно для здоровья. 23 тысячи наших сограждан ежегодно умирают от болезней, связанных с курением. В Правительстве пытаются бороться с этим путем повышения акцизов на сигареты.

"Почему мы каждый год увеличиваем акциз? Одна из причин - сократить потребление табачных изделий. Уменьшить вред здоровью человека. Это долг Правительства. Если говорить о цене, то согласно приказу министерства финансов, у нас в стране определена самая низкая цена. С 2024 году планируется вновь повышение акцизов на табак", - рассказала главный эксперт Департамента министерства нацэкономики РК Жазира Мынбаева.

С января изменились и цены и на вейпы. Стоимость одного миллилитра жидкости поднялась почти в семь раз, с 8 до 53 тенге. В будущем эти устройства и вовсе хотят запретить в Казахстане. Однако эксперты к запрету относятся настороженно. Они опасаются, что рынок заполнит контрафактная продукция.