Двое мужчин, 50 и 39 лет, из села Свободное в Камыстинском районе 31 декабря, примерно в 17.00, направились в ближайшее село Дружба за питьевой водой, сообщили в ДЧС Костанайской области. Ехали по полевой дороге на тракторе МТЗ с прицепом и бочкой.

Уже 1 января, в 03.30, они застряли в степи. В 04.00 сотрудники Камыстинского отдела по ЧС, полиции и местных исполнительных органов приступили к поискам.

"Они решили сократить путь по полевой дороге и у трактора пробило колесо, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Мобильной связи не было. Односельчане сообщили, что уехавшие долго не сообщают о себе. После этого на поиски отправился участковый инспектор полиции Камыстинского отдела полиции Марат Аяпов и Нурболат Зарлыханов. Они обнаружили пропавших и с помощью сотрудников ЧС эвакуировали сельчан. Спасательная операция закончилась в 11.00. Спасенные Азамат Шарипов и Бейбут Картанбаев поблагодарили полицию и спасателей за оказанную помощь.

- Спасатели на технике повышенной проходимости "Камаз Кунг", преодолев 180 км, добрались до с. Дружба. Затем поехали по следам трактора на снегу и обнаружили пропавших в степи, в 30 км. от села, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - На КамАЗе спасенных мужчин в 11.30 спасатели доставили в районный центр с. Камысты. Их здоровью ничего не угрожает.



При получении штормового предупреждения ДЧС Костанайской области рекомендует ограничить выезды за пределы населенных пунктов, особенно на дальние расстояния.

Фото предоставлено пресс-службой ДП