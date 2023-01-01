Эксперты рассказали, необходимо ли повышение коммунальных тарифов для модернизации изношенных сетей ЖКХ и на сколько могут вырасти эти тарифы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Напомним, что министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании Парламента заявил, что со следующего года, после внесения изменений в законодательство о естественных монополиях, коммунальным предприятиям могут разрешить изменять тариф до истечения его срока действия. Министр считает, что только рост тарифов поможет справиться с проблемой сильного износа системы теплоэнергетики в стране, которая привела к аварии в Экибастузе.

Экономист и энергетик, председатель "Казахстанской ассоциации "Прозрачный тариф" Петр Своик отметил, что за регулирование коммунальных тарифов у нас отвечает Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) при Министерстве экономики. При этом само министерство фактически никак не задействовано в развитии электроэнергетики и коммунальной инфраструктуры. Тарифы КРЕМ определяет на основании коридора инфляции. Ежегодно они поднимали тариф в рамках этого коридора, рассчитывая удельный вес тарифов на тепло, водоснабжение и электричество в общем индексе инфляции. Однако такая методика никак не отражает затрат, необходимых для развития коммунальных сетей.

В результате последние 20 лет тарифы регулировались только в коридоре инфляции, и поставщикам тепла и электричества средств хватало только на решение эксплуатационных задач, но не развитие сетей и серьезный их ремонт. В связи с масштабной аварией в Экибастузе назрела необходимость повышать финансирование коммунальной инфраструктуры. Именно поэтому, по словам Петра Своика, в министерстве решили менять тарифы.

"Финансирование коммунальной отрасли, безусловно, нужно увеличить, но при этом не создать новые проблемы. У министерства экономики просто нет методологии, как рассчитать необходимый размер тарифа. Министр сказал, что они будут поднимать тарифы, но таким образом они заходят в ту область, в которой ориентируются как слепые котята, так как раньше ориентиром для них была только инфляция. Хорошо, решили у нас поднимать тарифы, наплевав на инфляцию, но на сколько их поднимать? Ведь нет даже механизма определения реального положения дел на подведомственных КРЕМ коммунальных предприятиях.

Вся информация будет поступать только со слов самих монополистов, но способа проверить, насколько она достоверна, у министерства нет. Регулирование тарифов фактически будет вестись вслепую. Допустим, монополист заявит, что нужно поднять тариф в два с половиной раза, но нет никакой экспертизы, чтобы проверить, действительно ли нужно именно столько средств на ремонт коммунальных сетей и оборудования. Во-вторых, не стоит забывать, насколько у нас вообще потребители энергии платежеспособны, если тарифы будут выходить за коридор инфляции. Есть ли у людей такие средства на руках, чтобы оплатить с помощью них решение проблем с устаревшей инфраструктурой? Скажу от себя, что таких средств просто нет", - добавил экономист.

По мнению Своика, вкладывать средства в развитие и модернизацию инфраструктуры систем теплоэнергетики нужно не за счет тарифов, а за счет внетарифных инвестиций. И инвестором в данном случае должно быть государство. Источником для таких инвестиций, к примеру, могли бы стать средства вкладчиков ЕНПФ. Коммунальным предприятиям можно было бы выделить возвратные средства из ЕНФП в качестве инвестиций, под гарантии тарифов.

"Это более надежные инвестиции, чем вклады в финансовый сектор, когда пенсионные деньги у нас хранят в ценных бумагах. Вместо этого их можно вкладывать в реальную национальную инфраструктуру. Нацбанк мог бы создать целевые кредитные линии на развитие инфраструктуры, изношенных систем тепло-, электроэнергетики, водоснабжения. Сами тарифы на энергетику при этом необходимо пересмотреть и зафиксировать, а все необходимые вопросы решать через внетарифные источники", - добавил Петр Своик.

Сейчас, по мнению экономиста, происходит системный перелом в сфере энергетики, когда по-старому рассчитывать что-то уже нельзя, а новой методики пока нет.

"Как изменятся тарифы в реальности, сложно сказать, но, скорее всего, будет не столь значительное повышение, чтобы "заткнуть дыры", и так до следующего аварийного случая. Конечно, сами монополисты будут требовать повышения в 2 или 2,5 раза, но министерство, скорее всего, решится только на рост тарифов в полтора раза от коридора инфляции. Нельзя забывать, что значительный рост тарифов подстегнет дальнейший рост цен на продукты и новую инфляцию. Думаю, добавят к нынешнем тарифам около 15 процентов", - рассказал председатель ассоциации "Прозрачный тариф".

Общественный активист и представитель Гражданского совета по тарифам Светлана Дружинина считает, что ремонтом инфраструктуры должен заниматься ее собственник. То есть, если собственником коммунальных сетей и теплоисточников является государство, их нужно ремонтировать за счет бюджетных средств, а если собственник у них частный, то за счет его прибыли. Собственники инфраструктуры не должны перекидывать эти расходы на обычных граждан через тарифы. Общественник считает, что для решения проблемы с износом сетей есть и другие методы.

"У нас нет гарантии, что с ростом тарифа монополисты действительно будут производить необходимую модернизацию. Сдерживать тарифы, конечно, уже невозможно, но должны быть какие-то гарантии. В коммунальные тарифы у нас уже заложена амортизация сетей, но департаменты по регулированию естественных монополий в регионах имеют социальную направленность и сдерживают тарифы, должным образом не отражая в них амортизационные отчисления, на которые должен производиться ремонт и модернизация инфраструктуры. Монополисты в свою очередь должны иметь отдельный счет, на который будут переводиться эти средства, так, чтобы их нельзя было потратить на другие цели, кроме модернизации сетей. Сейчас мы этого не видим. Если бы эта система работала в таком виде, то сейчас не было бы таких проблем с износом", - добавила Светлана Дружинина.

Дружинина отметила, что с 2009 по 2016 год у нас действовала программа по повышению тарифов на электроэнергию и она дала свои плоды. Однако в теплоэнергетике расходы на модернизацию сетей значительно выше, так как необходимо менять километры труб. Однако все эти годы они должным образом не финансировались.

"Мы категорически против того, чтобы ремонт фактически оплачивался населением. Думаю, стоит прогнозировать, что в следующем году тарифы могут вырасти вплоть до 50 процентов. Безусловно, необходимость модернизации и цифровизации в данной сфере назрела, но это нужно делать другими мерами. Мы, в частности, уже давно предлагали уравнять энерготарифы для населения, бюджетных организаций и юридических лиц, однако решение по этому вопросу до сих пор не приняли", - рассказала общественный активист.

Член комиссии по энергетике и водоснабжению общественного совета Алматы Марат Шибутов считает, что решение Министерства экономики о возможности повышения тарифов по запросам предприятий является правильным, так как сети по-другому просто не смогут отремонтировать. Он приводит в пример пятилетнюю программу "Тариф в обмен на инвестиции", которая была закрыта по инициативе прокуратуры в 2018 году. По его словам, закрытие этой программы не позволило до конца провести модернизацию электроэнергетики. То же, по его словам, касается и теплоснабжения. Если сейчас средний износ объектов энергетики по стране составляет 70 процентов, то в некоторых регионах он уже достиг 80-90 процентов и эти объекты могут не продержаться даже до весны.

"Людям надо понимать, что сейчас не Советский Союз, когда квартиры, в которых вы жили, фактически принадлежали государству, а вы платили только за коммунальные услуги. Вопрос тарифов - это вопрос стоимости самого жилья, которым вы владеете. У вас есть выбор. Вы можете сэкономить несколько тысяч тенге в месяц, но в один момент у вас может случиться то же, что произошло в Экибастузе. Когда квартиры разморозятся, взорвутся трубы и батареи и вашу квартиру зальет водой, то вы вынуждены будете делать капитальный ремонт, и это обойдется в несколько миллионов тенге. А если не вложить эти средства, стоимость самого жилья в таком состоянии будет в несколько раз ниже. С другой стороны, тарифы могут быть выше и вы можете надеяться, что коммунальные предприятия смогут успеть отремонтировать свои сети, котлы и другое оборудование и тогда авария не случится. Потребители должны понимать, что вопрос ремонта сетей в том числе и в их руках", - отметил Шибутов.

Шибутов напомнил слова министра о том, что 19 из 37 ТЭЦ в стране находятся в аварийном состоянии. В городах, где работают эти ТЭЦ, могут произойти аварии, аналогичные экибастузской, и тогда вся недвижимость в этом городе станет аварийной. Отопительный сезон только начался, а уже произошло множество аварий. Эксперт предлагает взглянуть на эту ситуацию потребителям с точки зрения собственников недвижимости. При этом при введении повышенных тарифов должны учитываться и интересы малоимущих и нуждающихся слоев населения. Им должна выделяться жилищная помощь на оплату счетов.

"На сколько вырастут тарифы, зависит от степени износа сетей и источников энергии. У нас в Алматы я бы не сказал, что степень износа прям критичная. Думаю, в нашем городе на холодную воду тарифы должны подняться в два раза, а на горячую воду и отопление - минимум на 25-30 процентов. Если вы не хотите платить такой повышенный тариф, то остается только переехать в частный дом, где вы будете обеспечивать жилье теплом сами. Тарифы должны вырасти как минимум в полтора-два раза, чтобы преодолеть этот износ", - считает Шибутов.