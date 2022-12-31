После почти часа полёта самолёт вернули в аэропорт вылета по технической причине, сообщает orda.kz. Пока в ней разбирались, у экипажа вышло время. В авиакомпании сообщили, что предоставить дополнительный экипаж не было возможности. В итоге рейс отменили.

Источник: FlyArystan

Своё недовольство пассажиры высказали в Сети. Возмущения опубликовали в комментариях под поздравительным постом авиакомпании в Instagram.

«Впервые взяла билеты вашей компании на 31 декабря в Костанай. Мы вылетели, ещё и с задержкой, в итоге самолёт развернули из-за технических проблем. А потом ещё и отменили рейс. Как можно так поступить с людьми, да ещё и в такой праздник?! Не предложили никаких альтернатив, никаких решений проблемы, ничего!» – пишут пассажиры отменённого рейса.

Некоторые жалуются, что в праздник не смогли попасть домой.

В компании отметили, что пассажирам отменённого рейса предлагается полный возврат по месту приобретения билета либо перебронирование на возможные альтернативные рейсы.

«Также пассажирам были предоставлены напитки и питание. По мере наличия свободных мест пассажирам будет предложено расселение в гостинице, либо возмещение расходов на проживание», – заверили в пресс-службе.

Fly Arystan отменил еще один рейс 31 декабря



Рейс Атырау – Астана должен был вылететь 31 декабря в 19:55, но без объяснения причин его перенесли на 1 января в 02:00 ночи.



Об этом сообщили пассажиры. Свое негодование они высказали на официальной странице компании в Instagram.



«Специально покупали билеты у вас чтобы в новогоднюю ночь быть в Астане, а теперь будем в аэропорту. Причина переноса самолёта на 5 часов не понятна, а также на официальном сайте FlyArystan, вы до сих пор продаёте этот билет будто он вылетит в 19:55, как это понять?», - негодуют пассажиры.



В авиакомпании пояснили: рейс задержали по производственной необходимости. К ситуации попросили отнестись с пониманием.



«Рейс КС 7207 Атырау - Астана задержан по производственной необходимости, и нам очень жаль, что наши пассажиры, в том числе и вы, испытали неудобства в связи с изменением времени вылета. Запланированное время вылета вашего рейса 02:00 1 января. В случае дополнительных изменений пассажирам обязательно будет отправлено смс уведомление с деталями изменений, как только появиться обновлённая информация», - говорится в сообщении.



В компании отметили, что пассажиры могут перебронировать билет на новую дату или оформить полный возврат.