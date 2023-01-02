Лекции по проекту «Медиаграмотность в Костанайской области» прошли в областной библиотеке им. Толстого. Мероприятие организовали при поддержке международной некомерческой организации «Internews in Kazakhstan Network».





- Я подала заявку в Internews и мой проект победил сначала на офлайн-фестивале, затем мы провели серию онлайн-лекций для библиотекарей, а в прошлом году мне предложили пилотный проект «Дом медиаграмотности в Костанайской области», - рассказала «НГ» организатор лекций, директор библиотеки толстого Дариха ДЮСИБАЕВА. - Таких проектов было всего два: у нас и в Караганде. Мы проводили онлайн-тренинги для госслужащих, чтобы они могли грамотно общаться в соцсетях. В этом году в рамках «дома медиаграмотности» пригласили заведующую кафедрой журналистики Северо-Казахстанского университета, которая рассказала о сторителлинге. Танат Карпыков рассказал о дезинформации в социальных сетях и СМИ, как нами манипулирует пропаганда и дезинформация, как это влияет на молодежь. И впервые сегодня к нам присоединилась Анастасия Пахорукова из Владимира - через игровые моменты она рассказывала об общении в соцсетях.

Аспирант факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Танат КАРПЫКОВ пишет диссертацию о цифровых технологиях и их влиянии на политику. Его лекция в Костанае в основном была посвящена тому, как российское телевидение и государственная пропаганда манипулирует общественным мнением, как использует так называемый «язык вражды».

- Почему многие не могут определить пропаганду? - пояснял на лекции Карпыков. - Потому что это мыслительный процесс, то есть дополнительные усилия и ресурсы, которые мы готовы тратить на проверку информации и ее анализ. Цель любой пропаганды - дать простую однобокую картину и, как с маленьким ребенком, кормить человека информацией с ложечки. Особенность пропаганды в том, что она давно расставила все точки над «и», определила, кто враг, а кто друг.

- Есть государство, как институт, есть бизнес, в виде крупных компаний, и гражданское общество, - добавляет исследователь. - Медиа - это тоже институт. Если медиа находится ближе к государству, то это говорит о подконтрольности СМИ. Если же ближе к бизнесу, то, скорее всего, медиа работает в рыночной экономике. А если медиа приближены к гражданскому обществу, то, скорее всего, это вариант общественного телевидиния. Идеально, когда медиа - посередине.

Карпыков отмечает - люди редко воспринимают, откуда они берут информацию и почему этому источнику можно доверять.

- Признаков пропаганды много, но есть несколько главных, - перечислил лектор. - Пропаганда сводит все к простоте. Чем она более эмоциональна, тем эффективнее ее воспринимать людям. Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага, когда внешние силы обвиняют в том, что развитию Казахстана мешают внешние силы или тайный клуб. Если вы видите заметки про внешних врагов, можете сразу закрывать эту заметку. Еще один признак - повторение одной и той же идеи. По этому методу работал еще Геббельс - когда повторяшь одни и те же лозунги, чтобы впечатать их в обиход человека. Яркий пример такого штампа пропаганды - фраза «Возвращение в родную гавань», которая легко запоминается людям. Ее много раз повторяли по телевизору, и люди начали повторять эту фразу, которой не было в обычном разговоре.

Методист лаборатории мультимедийных коммуникаций Silamedia Анасатасия ПАХОРУКОВА рассказала, как противодействовать троллям в Интернете - то есть тем, кто намеренно провоцирует вас на агрессию в комментариях.

- Главное, когда ты противодействуешь троллингу, это не выдавать агрессию в ответ, - объясняет Пахорукова. - То есть противодействовать троллингу нужно мягко, с чувством юмора. Троллинг - это специальная провокация собеседника на агрессию и конфликт. Тролль делает так, чтобы вы перессорились, а он, как в кинотеатре, сидит и смотрит на это.

Троллинг можно погасить с помощью модератора беседы, либо с помощью реакции коллектива. Самые токсичные темы: политика и феминизм. Но лидер токсичных тем - кулинарные форумы.

- Тролли не всегда агрессивны сами по себе, но их задача - сделать агрессивными вас, - отмечает Анастасия. - Победить тролля часто сложно, потому что мы ввязываемся в битву ни на жизнь, а на смерть, а оппонент просто развлекается. Тролли часто проявляют агрессию, проявляют ее скрыто или переходят на личности. Например, когда говорят: «Ты пишешь неграмотно - значит, ты глупый человек». Это явная логическая ошибка, но она сильно влияет на собеседника.

Какими методами можно противодействовать троллям?

- Первый прием - доведение до абсурда, - рекомендует Пахорукова. И привела пример: - Вопрос: "Вы что, сюда книжки пришли читать?" Ответ: "Да, мы же сюда взяли кресло-качалку с пледом и своими книгами". Второй прием - отстранение. Когда ты отвечаешь на сообщение тролля без эмоциональной окраски. Третий прием - юмор, но он доступен не для всех. Ну и тролля можно просто игнорировать, продолжая дискуссию.

Но все эти приемы работают только тогда, когда все участники дискуссии реагируют на тролля одинаково. Если кто-то "ведется", то все усилия теряют эффективность:

Фото Георгия ГОВОРОВА