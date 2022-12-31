Ох и ярким был уходящий 2022-й год для костанайцев. Да и не только для нас. И яркость этого года не всегда была радостной: некоторые события многие из нас будут вспоминать с печалью. Но сегодня, в канун 2023 года, редакция "Нашей Газеты" предлагает вам вспомнить счастливые события и поделиться ими в комментариях.

Может, именно в этом году исполнилась ваша мечта? Они ведь бывают разными и все хорошие: удалось ли вам обзавестись долгожданным жильем или создать семью. Достигнуть новых карьерных высот или делать не меньше одного доброго дела в неделю. Расскажите нам, о чем вы мечтали!

И давайте вместе помечтаем о новых 365 днях. Нам бы хотелось, чтобы в следующем году вы чаще заходили к нам на сайт. Чтобы чиновники честно и прямо отвечали на поставленные вопросы. А добрых костанайцев (и мы сейчас не только о жителях областного центра, но и всего региона) становилось все больше. Ведь если это все исполнится, мы чаще будем писать о хороших поступках и достижениях, о доброте и взаимопомощи, а не только критиковать и ругать. Да-да, может быть иногда нашим читателям кажется, что мы все время "ищем негатив", но цель статей всегда иная. Каждый наш журналист мечтает, чтобы мир вокруг стал лучше. Вот такая банальная и немного розовая мечта. Но нельзя становиться лучше, если не осознавать свои и чужие ошибки, и не пытаться их исправить. Но даже сейчас среди этих критических материалов есть и другие, рассказывающие о людях, которые помогают близким и незнакомцам, улучшают жизнь свою и окружающих. И нам хотелось бы, чтобы таких материалов было больше.

А чего хотелось бы вам в новом году? Вспомните о своем самом сокровенном желании под бой курантов, а наш волшебный Дед Мороз своими сказочными силами поможет исполнить вашу мечту. Но что же делать эти несколько часов до волшебного мига? Сейчас мы вам расскажем.

В первую очередь откройте бутылку шампанского и позвольте себе наконец-то расслабиться! В этом году 31 декабря выпало на субботу, что позволило нам разделить предновогоднюю суматоху на несколько дней. Хотя, чего уж греха таить, все получилось, как обычно, и костанайцы, как и прежде, искали елку 30 декабря. Но новый год мы этой ночью все равно встретим, даже если вместо зеленой красавицы у вас будет символ праздника из гирлянды на стене. Так что выдохните и выпейте уже налитый бокал, пока шампанское не выдохлось!

Уже скоро на площади перед областным акиматом стартует праздничная программа «Ғажайып кеш». Приходите зарядится новогодним настроением вместе с нами!

19.00-20.00 Концертная программа «Жаңа жылдық ғажайып. В ожидании чуда» (программа ДК «Мирас») 20.00-22.00 «Жаңа жылдық ертегі. Новогодние сказки» (театрализованная программа с участием детского развлекательного центра «Затея») 22.00-23.00 Концертная программа «Төрле, Жаңа жыл! Весело встречаем Новый год!» (программа ДК «Мирас») 23.00-00.30 - перерыв 00.40-02.00 «Жаңа жылдық көңіл-күй. Новогоднее настроение» 00.55 поздравление костанайцев и гостей города 01.00 новогодний фейерверк

И помните, кареты для золушек и принцев будут ездить с 00:30 до 03:00 по маршрутам №№ 3, 10, 13 и 18 с интервалом 30 минут.

С наступающим новым годом, дорогие читатели! Спасибо, что вы были с нами все эти двадцать лет!