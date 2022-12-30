Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ провел отчетную встречу с населением города 28 декабря в здании Молодежного ресурсного центра. Мероприятие оказалось очень коротким.

Несмотря на то, что зал был почти полностью забит людьми, вопрос задал только один человек. Что в целом понятно - не у всех есть возможность прийти на встречу в 11 часов утра среды. Большую же часть времени о проблемах города расспрашивали акима журналисты.

- Проведены работы по реконструкции двух фонтанов, реконструировали сквер по ул. 40 лет Октября, благоустроили сквер по ул. Франко и территорию за ТЦ «Планета», установлено уличное освещение, обустроен городской пляж, на некоторых улицах выложена брусчатка, - отчитался Испергенов. И сразу перешел к планам на 2023 год: - Мы планируем работу по среднему ремонту внутридворовых территорий, автодорог и тротуаров, продолжим устанавливать фонари на улицах города. Запланирован капремонт кровли и фасадов семи многоквартирных жилых дома. В этом году мы уже начали эту работу в шести домах.

По словам акима, в Рудном построят две школы, каждая - на 1 200 мест. Одну возведут рядом с ЦУМом, вторую - на месте стадиона «Строитель», который сначала нужно снести. Строить будет Евразийская группа (ERG), с которой акимат заключил соответствующий меморандум. Пустующее здание на ул. 50 лет Октября хотят реконструировать в детский сад, на что в рамках проекта ГЧП выделят больше 1 млрд тенге.

- Мы планируем восстановить три пустующих дома: девятиэтажки по ул. Ленина и ул. Сандригайло, а также пятиэтажка по ул. 50 лет Октябя, - сказал Испергенов. - С этим проектом есть проблемы, потому что есть в этих брошенных домах жильцы, которые имеют квартиры в собственности. Мы через бюджет квартиры там выкупим, сделаем ПСД на первый дом и начнем его восстанавливать. Нам нужны 40 квартир для врачей, для бюджетных организаций. У нас более 5 000 человек в очереди на жильё.

После доклада аким попросил собравшихся задавать вопросы, но когда не получил реакции, отметил: «Когда не задают вопросы - это плохо». Эту фразу аким повторил еще несколько раз.

Единственным отреагировавшим на предложение стал пенсионер Леонид БУРКОВ. Он приходит на все встречи акима и обычно задает сразу несколько вопросов, но в этом году его внимание было сосредоточено на качестве уложенной на улицах города брусчатке.





- В этом году, товарищи, сделана большая работа по благоустройству, но в то же время есть недостатки при выполнении этих работ, - сказал Бурков. - Тротуары по ул. Ленина - глазурованная плитка некачественная. Кто ходит пешком, видит, что маленькие кусочки отваливаются.

- Давайте я сразу отвечу - на брусчатку есть гарантия 3 года, - перебил пенсионера аким. - Если есть вопросы к подрядчику, он готов устранить. Я вас всех прошу, рудничане, земляки, вы все научились критиковать! Мы, когда делали брусчатку, ко всем обращались, чтобы вместе ходить и проверять качество. Мы готовы работать, и недоработки подрядчик должен устранить за свой счет. Есть некачественная брусчатка, будут переделывать после весны за свой счет. В этом году мы 49 000 кв м. сделали брусчатки, в истории Рудного столько не делали. Это все по жалобам людей, которые к нам обращались. Брусчатку не клали - не было проблем, положили - начались проблемы.

Бурков отнесся с сомнением, что подрядчик действительно переделает свою работу. Он подчеркнул, что за качеством «нужно было следить сразу».

Корреспондент «НГ» спросил акима о решении мусорной проблемы и строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который обещал построить еще предыдущий аким.

- ФОК планируется напротив мечети. Цена была 2,7 млрд тенге, сейчас мы делаем корректировку проекта, цена увеличится. И мы делаем заявку на финансирование из республиканского бюджета, чтобы дали деньги на строительство, - ответил Испергенов. - Новый комплекс будет трехэтажным, со стадионом и крытым уличным хоккейным кортом.





В конце встречи выступил председатель городского совета ветеранов Салимгерей Бексеитов, поблагодарив акима за работу. Куандык Испергенов сразу отметил, что в этом году решили вопрос и предоставили совету новое здание, которое эта организация займет в январе 2023 года. Там же разместится центр поддержки семьи и долголетия. Пообещал при необходимости помочь с ремонтом.

На отчет перед городом и ответы на вопросы у рудненского градоначальника ушло около 30 минут. До этого он отчитался перед населением поселков Горняцкий и Качар. Как написал сам Испергенов на своей страничке в Instagram, жители Качара интересовались качеством горячей воды, устройством бродячих собак в рудненский приют, отсутствием междугородного автобуса между Рудным и поселком, ростом цен на продукты питания. Жители Горняцкого спрашивали о проблемах с отоплением и ремонтом дорог.

