В начале декабря жители Житикары столкнулсь с проблемой - в течение девяти дней инициативная группа не могла похоронить своего земляка, ветерана-афганца Евгения Чупахина. У мужчины нет родных и близких, поэтому соседи решили провести его в последний путь. Но решение мирских вопросов в сервисной компании, обслуживающей территорию кладбища, затянулось.

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- Он 9 дней пролежал в морге, мы не могли решить вопрос его захоронения, - поделилась с "НГ" жительница Житикары Людмила БИЛЬЧЕНКО. - Мы обратились в ТОО "Соцсервис", они много лет уже обсуживают кладбище. У них на территории стоит трактор, но нам сказали, что он не работает и делать его не собираются. Нам предложили платные услуги. Цена одной ямы - 45 000 тенге плюс еще 15 000 тенге, чтобы зарыть ее. Делают это все вручную. Мы пожаловались в городской акимат, где нам ответили: "Это частная организация, мы ничего сделать не можем". Сейчас, чтобы похоронить человека, надо, как минимум, 400 000 тенге, у людей таких денег нет. А еще переплачивать 60 000, чтобы яму выкопали. Это же издевательство над людьми. Неужели нет никакой управы на них?

В акимате Житикаринского района прокомментировали, что на территории города ТОО "Соцсервис" - единственная организация, оказывающая услуги по содержанию и захоронению на кладбищах. Деятельность ТОО регламентируется Предпринимательским кодексом, незаконное вмешательство государства не допускается.

- В связи с этим стоимость ритуальных услуг, оказываемых ТОО "Соцсервис" регулируется самостоятельно, исходя из рыночной конъюнктуры, - пояснили в акимате.

В ответе не стали комментировать частный случай с захоронением Евгения Чупахина, хоть и дополнительно уточнили детали нашего обращения. Предоставили только общую информацию, которую мы в редакции и так нашли в открытых источниках.

"ГУ "Аппарат акима города Житикары Житикаринского района" на ежегодной основе заключает договора на услуги захоронения безродных по бюджетной программе "Содержание мест захоронений и погребение безродных". В текущем году был заключен договор с ТОО "Соцсервис" (с кем же еще, если он у вас единственный, - "НГ") на общую сумму 773,5 тыс. тенге (на 13 человек). На сегодня договор исполнен в полном объеме. Стоимость услуги по захоронению одного человека составляет 59 500 тенге".

Единственное, что нового "НГ" узнала в акимате, так это точный перечень услуг стоимостью почти 60 000 тенге. В список вошли: рытье могил на территории кладбища; изготовление гроба; изготовление надгробья; услуги автотранспорта – катафалка; процесс захоронения.

"Погребение безродных производится за счет бюджетных средств на основании заявки Житикаринской межрайонной медицинской организации (морг). Продолжительность срока нахождения трупа в морге обусловлена установлением личности умершего, проводимого органами внутренних дел".

Остается вопрос - если только рытье могилы вручную с последующим ее закапыванием в ТОО оценили в 60 000 тенге, то получается, что все остальные услуги сервисная компания оказывает государству бесплатно?