Не справляетесь, верните землю и все остальное, и опять будет тот же совхоз

Именно так поступает наша власть. Помогает бизнесу и другим странам, забывая о своих людях.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на пленарном заседании парламента 17 декабря сообщил, что в этом году мы получили самый высокий урожай за последние десять лет. Собрано около 23 млн тонн зерновых и бобовых культур. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Овощных культур получен богатый урожай. В 2022 году на посев и уборку урожая выделено 220 млрд тенге господдержки. Вроде бы и деньги сельское хозяйство получило приличные, и господь помог с погодой, можно было бы и порадоваться. Однако радуются только землевладельцы. Нам же достались только резко возросшие цены на все, что производит наше частное сельское хозяйство. Рынок по-казахстански.

Я вырос не на асфальтовой почве и знаю, как тяжел труд крестьян. И меня всегда удивляло, почему при получении высокого урожая ордена получают в основном руководители хозяйств, агрономы, реже инженеры. Оказывается, высокий урожай получен исключительно благодаря умелой организации труда, применению передовых агрономических методов и так далее. Так и хочется спросить: а где все это было в прошлом году, когда погода не благоприятствовала?

По моему мнению, немалую лепту в подорожание хлебобулочных изделий вносят и наши мукомолы, и хлебопеки, которые завышают стоимость своего труда. Иначе как объяснить, почему хлеб в Узбекистане, который производят исключительно из казахстанского зерна, дешевле, чем у нас?

Вообще, с этим экспортом у нас перебор. Чтобы набить свои карманы, частники гонят продукцию на экспорт, добиваясь в то же время от государства запрета на импорт из других стран. Так было, например, с дешевым российским зерном. И государство в этом вопросе их поддерживает.

Нашей власти нет дела до простых людей. Главное, чтобы процветал бизнес. 25 октября портал Kazinform сообщил, что Казахстан по итогам девяти месяцев текущего года лидирует по поставкам продовольствия в Узбекистан. В основном отправлены пшеница, картофель. Зато у нас на это цены выросли. Узбеков накормили, а вы кушайте дорогой картофель, завезенный из Израиля.

«Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции», - заявил президент страны Токаев во время выступления на Шестом каспийском саммите в Ашхабаде 29 июня. А для своих людей на эти продукты цены задрали до неприличия. Из урожая 2022-2023 годов в Иран будет поставлен 1 млн тонн зерновых культур. Кроме того, туда будут поставляться подсолнечное масло, кондитерские изделия, мясо (баранина, говядина) и мясная продукция. Таким образом, нам намекают, что снижения цен не ждите.

Да что там намекают. «Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний», - заявил Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря. Обрадовал президент. Да так и будет, раз власть в угоду бизнесу вывезет все из страны.

Видимо, пора наводить порядок в сельском хозяйстве. Захапали в собственность землю, технику, складские помещения, ремонтные мастерские - все, что принадлежало совхозам, вот и работайте. При чем тут государство? Какие миллиарды госпомощи? Не справляетесь, верните землю и все остальное, и опять будет тот же совхоз.

И, наверное, надо бы ввести вместо моратория на проверку бизнеса мораторий на рост цен. Тогда и народ поймет, что власть о нем тоже заботится.