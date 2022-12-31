В ближайшие семь лет Казахстану понадобится почти два миллиона работников. Больше всего вакансий ожидается в сферах образования, сельского хозяйства и торговли. Таков среднесрочный прогноз Центра развития трудовых ресурсов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

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В первую очередь страна будет нуждаться в бухгалтерах, охранниках, продавцах и учителях. В число самых популярных должностей также вошли водители, средний медперсонал, парикмахеры и уборщики.

Кадровики связывают это с тем, что труд таких работников нельзя заменить никакими технологиями. При этом все больше людей хотят работать из дома, отмечают специалисты.

"Они в любом случае останутся востребованными, потому что их автоматизировать очень сложно, то есть ручной труд. Такие специальности, как SMM, они больше сейчас набирают спроса, потому что многие сотрудники хотят работу мечты и работают удаленно. Сейчас многие компании, конечно, предоставляют такой гибридный формат", - заявила специалист по подбору кадров Айгерим Серикова.