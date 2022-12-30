Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле.

Глава государства отметил, что, как один из величайших спортсменов в истории, Пеле внес огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире.

По его словам, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, а также кумиром для всех, подняв уровень этого вида спорта на величайшую высоту.

Пеле скончался 29 декабря в больнице Сан-Паулу после продолжительной борьбы с раком. "Королю футбола" было 82 года.