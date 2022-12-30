Умер Пеле: Токаев направил соболезнования президенту Бразилии
Tengrinews.kz
30 декабря 2022, 10:17 | Государство
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Фото РИА Новости©
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле.
Глава государства отметил, что, как один из величайших спортсменов в истории, Пеле внес огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире.
По его словам, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, а также кумиром для всех, подняв уровень этого вида спорта на величайшую высоту.
Пеле скончался 29 декабря в больнице Сан-Паулу после продолжительной борьбы с раком. "Королю футбола" было 82 года.
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