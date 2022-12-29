С 2027 года в Казахстане ужесточат ответственность для госслужащих при расхождении доходов и расходов в декларациях. Нормы вошли в принятые Парламентом поправки по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В дополнение к действующим нормам о взыскании 10-процентного индивидуального подоходного налога за расхождение в декларациях предусмотрено усиление ответственности госслужащих путем введения дополнительных санкций.

"Первое - фискальные. Через административный штраф в размере 90 процентов от суммы расхождения между доходами и расходами. Здесь отмечу, что санкции будут применяться при расхождении только более чем на 1000 МРП, это примерно более трех миллионов тенге. Если годовой доход, к примеру, за календарный год госслужащего составил 5 миллионов тенге, а он приобрел имущество за 9 миллионов тенге, этим служащим был превышен порог в размере 1000 МРП, то есть более трех миллионов тенге", - рассказал заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов.

Поправками также предусматривается запрет на занятие государственной должности или должности, связанной с выполнением функций, приравненных к государственным, в течение трех лет после увольнения лицу, прекратившему госслужбу или иную соответствующую деятельность в связи с несоответствием расходов его доходам. Санкции будут применяться при расхождении только более чем на 1000 МРП, это примерно более трех миллионов тенге.

"Карьерные санкции путем увольнения с госслужбы по отрицательным мотивам на три года. Для увольнения расхождение должно превысить годовой доход за вычетом 1000 МРП. При этом подчеркиваю, что в каждом таком случае чиновнику будет даваться возможность обосновать законность расходов. Это уже предусмотрено в Налоговом кодексе. То есть должна быть объективная картина, чтобы не получилось, что мы или органы госдоходов к невиновному лицу применяли такие санкции. Кроме того, обращаю внимание, что данные лица не будут вовлечены в орбиту уголовного судопроизводства. Эти нововведения направлены на усиление превентивных мер профилактики противодействию коррупции", - сообщил Улан Саркулов.

По данным заместителя главы Антикора, срок введения норм в действие определен на 2027 год. До этого времени нужна широкая разъяснительная работа. Это обусловлено тем, что именно с этого периода будет ясна реальная картина об активах и имуществе населения.

Следующая норма законопроекта касается формирования системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Как пояснил Саркулов, имеющиеся сегодня в Казахстане меры защиты недостаточны и применяются только при наличии реальной угрозы, применения насилия или иного физического действия.

"Ключевая инициатива законопроекта касается формирования системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. (...) В целях создания комплексной системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, выработанные поправки направлены на защиту лиц, сообщивших о актах коррупции, от ущемления их прав в сфере трудовых отношений. Предлагается установить требования по обязательному проведению коллегиальных заседаний при рассмотрении вопросов применения мер дисциплинарного характера и увольнения в отношении лиц, сообщивших о фактах коррупции, с обязательным приглашением представителей агентства для вынесения объективного решения. Обеспечение конфиденциальных сведений о лице, сообщившем о факте коррупционного правонарушения", - сообщил Улан Саркулов.