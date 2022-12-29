В минувшем сезоне «Тобол» не смог отстоять чемпионский титул, завоеванный в 2021 году. По ходу турнира КПЛ-2022 в Костанае поменяли главного тренера - место прошлогоднего триумфатора Александра Москаленко занял сербский специалист Милан Миланович, работавший в свое время в «Иртыше». Однако финиш у команды клуба получился только «бронзовым».





Неоднозначно костанайцы выступили и в Европе - после разгрома в Будапеште «Ференцварошем» в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА прошли в отборе в Лигу конференций гибралтарский «Линкольн Ред Импс», однако после этого оказались остановлены боснийским «Зриньски».

Корреспондент Sports.kz решил связаться с Миланом Милановичем и попросить его рассказать о минувшем сезоне, а также поделиться планами на будущее.

- Господин Миланович, с «Тоболом» вы расстались? Есть какие-нибудь другие варианты работы сейчас?

- Действующего контракта у меня сейчас нет. Сижу дома. Из «Тобола» никто не звонил. Не дали мне контракт, в общем, пока. Вы же знаете - руководство Костанайской области поменялось. Ну, и других вариантов сейчас у меня просто нет. Есть желание продолжить работу с «Тоболом» - у нас был хороший сезон.

- То есть, вы остались довольны проделанной в Костанае работой?

- Я пришел в «Тобол», когда команда находилась на 7 месте в турнирной таблице Премьер-лиги. По-моему, хороший получился сезон. Мы повторили самый лучший результат, который был у клуба в еврокубках. Обидно - могли пройти «Зриньски», но не сделали этого... В Кубке Казахстана выступить успешно было невозможно физически - мы ведь параллельно в это же время соревновались в Европе.

Обыграли при мне «Астану», «Кайрат» на выезде, «Актобе», когда он шел на первом месте в таблице. До моего прихода у «Тобола» не было ни одной выездной победы.

- А какие задачи ставили перед вами, когда предложили принять «Тобол»?

- О задачах ничего сказано не было. Сам себе поставил цель выступить получше. А в клубе реальных задач никто не ставил. Думаю, что у нас очень хорошие игроки были - шесть-восемь человек играло за сборную Казахстана, один за национальную дружину Черногории, еще один - за Узбекистан. И легионеры были очень хорошими, и казахстанцы - в том числе и свои молодые воспитанники. Вся смесь этих игроков выглядела хорошо.

- Вообще, третье место «Тобола» в КПЛ-2022 - справедливый итог, как считаете?

- Если смотреть на сезон в целом, то третье место - справедливый итог.

- В минувшем сезоне казалось, что у «Тобола» коротковатая скамейка...

- Да, так и было. Иногда в распоряжении оказывалось 18 игроков, порой и 16 - и не было слишком большого количества вариантов выбора исполнителей. После игр в еврокубках футболистам еще приходилось снова к играм в Казахстане адаптироваться. Когда я пришел, двое или трое игроков покинули клуб - и после этого скамейка стала совсем короткой.

- Многим болельщикам показалось, что Вы не слишком доверяете Игорю Сергееву, отдавая предпочтение в атаке Сержу Дебле...

- В конце чемпионата Сергеев играл постоянно - и забил 2-3 мяча. Все дело в конкуренции. Он не был в хорошей физической форме поначалу. А так играли и он, и Дебле, и оба сразу. И тот, и другой были очень полезны.

- Как думаете, долго еще сможет феерить на уровне Казахстанской Премьер-лиги Зоран Тошич?

- Зоран Тошич - это очень серьезный профессионал, сами знаете, где он выступал. Да, ему уже 35 лет - но он очень серьезно все делает в профессиональном плане, всю жизнь ведет себя как профессионал. Весь режим его жизни - профессиональный. Плюс, конечно, его замечательные игровые качества - технические, тактические. В целом, мог бы, конечно, поиграть еще на высоком уровне.

- Вы приходили работать в Казахстанскую Премьер-лигу второй раз. Изменился ли как-то за это время наш футбол, как вам показалось?

- Да, был в Павлодаре раньше, теперь вернулся через два года. По-моему, поменялась игра у многих команд. Если раньше почти у всех был один высокий нападающий - и все просто били вперед, надеясь, что он подберет мяч, то теперь многие используют больше передач между линиями, что выглядит красивее. В казахстанском футболе сейчас нет столько денег, как лет десять назад, но у всех клубов, все равно, имеются легионеры хорошего качества.

- Если от «Тобола» предложения продолжить сотрудничество так и не дождетесь, интересна ли была бы Вам работа в каком-то другом казахстанском клубе?

- Да. Пока предложений никаких нет, но мне интересно было бы работать - и работать в Казахстане. Если будут предложения и хорошие условия - конечно, я бы хотел еще поработать в КПЛ.