Казахстанcким водителям, игнорирующим предупреждение о закрытии дорог, за выезд на закрытые трассы в непогоду грозит арест на 15 суток, передает Tengrinews.kz.

Ранее вся ответственность за то, что люди выехали на закрытую трассу, ложилась на полицейских. Однако в октябре 2022 года было издано постановление правительства "Об утверждении правил прекращения или временного ограничения движения транспортных средств на дорогах", обязывающее наказывать водителей, игнорирующих предупреждение о закрытии дорог и отправляющихся в путь в непогоду.

В частности, нарушителей полагается привлекать к ответственности по статье 667 КоАП. За неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы, гражданам грозит на первый раз штраф в размере 30 МРП, или 91 890 тенге в 2022 году, либо арест на срок до 15 суток. В случае повторного нарушения в течение года - арест от 15 до 20 суток. Тем, кого арестовывать нельзя (инвалидов, к примеру), - штраф до 50 МРП, или 152 150 тенге.