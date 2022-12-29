По официальным данным "Отбасы банка", в Казахстане только 147 человек имеют в собственности 20 квартир и более. Как правило, эти сверхобеспеченные недвижимостью люди о своих активах не распространяются. Однако редакции Tengri Lifestyle удалось отыскать жительницу страны, которая в 32 года заработала на 22 квартиры и не побоялась об этом рассказать.

Фото: instagram.com/xenia.sokolunina

Ксения Соколунина – уроженка Костанайской области, последние пять лет живет в Алматы. Замужем, воспитывает двух дочек. В свои 32 года имеет в собственности 22 квартиры, на которые заработала совместно с супругом.

"Эти 22 квартиры мне никто на блюдечке не принес, не подарил. Мы с мужем их заработали честно. Я из простой рабочей семьи, из села Свердловка Костанайской области. Родители всю жизнь жили и живут в селе, им там очень комфортно, все нравится, хотя у них также есть недвижимость в Костанае.

Финансовой грамотности меня никто специально не учил, но в старших классах родители отправили в интернат, где я приобрела базовые навыки работы с финансами и планирования бюджета. Хотя на тот момент особо планировать было нечего, но я поняла главное: деньги любят счет, уважение и когда их не боятся зарабатывать", - говорит Ксения.

После окончания средней школы девушка поступила в КГУ им. Ахмета Байтурсынова, жила в общежитии, училась, а через 4 года получила диплом бакалавра социальных знаний по специальности "журналистика". Какое-то время работу по профессии пыталась совмещать с бизнесом, однако предпринимательская жилка взяла верх. В то время, 10 лет назад, собственного жилья у Ксении не было: она снимала квартиру со знакомыми девушками вскладчину.

"Чем я только не пробовала заниматься. Был и достаточно успешный бизнес по прокату велосипедов, и организация клуба для игры в "Мафию", и много других попыток. В итоге супруг предложил остановиться на субаренде, чем сейчас и занимаемся. То есть берем в аренду квартиру на долгий срок, заключаем договор и объясняем хозяину, что будем сдавать ее посуточно. А так как розница всегда дороже опта, имеем прибыль.

10 лет назад нам пришла в голову мысль так ипотеку выплачивать. Мы оформили в кредит двушку в центре Костаная. Также сдавали ее посуточно, выплачивали кредит и параллельно зарабатывали на следующую ипотеку. За первую квартиру, кстати, кредит был выплачен еще три года назад.

Сейчас в нашей собственности 22 квартиры благодаря этой схеме. И тогда, и сейчас доход, даже за вычетом налогов, позволял и позволяет покрывать ежемесячный платеж по кредиту, и еще сверху остается. Так за 5-6 лет выкупается одна квартира.

С семьей сейчас живем в Алматы. У нас евродвушка, она расположена в центре Алматы, в новом ЖК, с панорамным видом на горы. Остальные квартиры находятся в Костанае. Это двухкомнатные квартиры в старом фонде. Большие квартиры покупать считаю нерентабельным, так как занимаюсь посуточной сдачей квартир в аренду и знаю, что двухкомнатные квартиры пользуются наибольшим спросом", - рассказывает предприниматель.

Из 22 квартир 11, то есть половину, алматинка уже выкупила у банка. Оставшиеся 11 находятся в ипотеке. Общая стоимость недвижимости оценивается в 350-400 миллионов тенге.

Ксения признается: с тех пор, как дела пошли в гору, качество ее жизни сильно изменилось, и в лучшую сторону. Семья может позволить себе более качественную или брендовую одежду и обувь, отдых за границей три-четыре раза в год, полезные и экологичные продукты питания.

Но при этом, несмотря на такую внушительную оценку имущества, ни она, ни ее супруг миллионерами себя не считают и не чувствуют. Возможно, потому, что физически денег в руках видят немного – большая часть капитала в обороте.

Немалая доля расходов приходится на оплату услуг няни, водителя, дополнительное образование и занятия спортом самой Ксении и ее супруга, а также на частные школу, садик и кружки для детей. Это шахматы, фигурное катание и рисование.

"В Казахстане есть куда тратить деньги. У нас все есть и все доступно. В Казахстане можно хорошо зарабатывать честным трудом. Можно жить в красивом месте, есть вкусную еду, носить красивые вещи, получать отличное образование. И при этом развиваться ментально, духовно, творчески. Главное – не бояться и делать то, что нравится. Работать, а не ждать, что кто-то тебе бизнес или квартиру подарит.

Деньги… Деньги - это итог работы. Говорят, что не в них счастье, но, как ни крути, и без них никак. За деньги ты можешь купить эмоции - те же путешествия, к примеру. Считаю, что самое верное капиталовложение – это образование, а потом уже недвижимость. Необязательно, кстати, отдавать большие деньги или ходить по дорогим тренингам. Все, что там говорят, - это выжимки из хороших книг.

Далее - новые знакомства, окружение. Я очень люблю людей. В людях сила, в сообществах сила, в знакомствах сила. Поэтому я бы советовала всегда искать новые интересные общества.

И конечно же, нужно регулярно заниматься физической активностью. Казалось бы, все это никак не влияет напрямую на количество денег и успех, но это не так! Все вкупе влияет на состояние человека, поэтому это очень важно. Только в здравом рассудке, в состоянии воодушевления мы генерируем новые идеи, и наша смелость дает нам мотивацию все претворять в жизнь.

Мы с супругом не планируем переезжать из Казахстана, дети - пока не знаю. Для нас сейчас важно, чтобы девочки получали качественный контент, и они его получают. В Казахстане благоприятная атмосфера как лично для меня, так и для нашего семейного бизнеса. Кроме того, я люблю наш менталитет, мне нравится наш народ. Здесь я чувствую себя спокойно. И это моя родина, в конце концов", - подытожила Ксения Соколунина.