Ну можно ли представить мир без шуток?// Да он без шуток был бы просто жуток!..// Когда на сердце холод, страх и тьма - лишь юмор не дает сойти с ума!.. (Л. Филатов)

Написано около 20 лет назад, но это ведь о нашем времени, неустойчивом и турбулентном. Но шутка в народе всегда находит отклик, особенно если смешно и автору шутки, и объекту, и всем присутствующим. Ведь непродуманная острота может быть воспринята и как оскорбление.

У меня был случай. Собралась компания в бане, около 10 человек, все ребята в диапазоне 60 лет и старше, мастера спорта или заслуженные тренеры, все в прошлом офицеры. Мне, как аксакалу, дали слово, и я сказал: «Да, интересные кадры подтянулись. Я думаю, если вас сейчас «закрыть», то пострадавших случайно будут единицы». Вся братва заулыбалась, кроме одного полковника, который, нахмурившись, изрек: «Зачем вы так говорите?» Значит, юмор был не воспринят. И у меня в связи с этим возник вопрос: а чувство юмора - это врожденное свойство или его можно воспитать? Пристал с этой темой к профессору философии Ю. Я. Бондаренко. Но философы, как правило, прямых ответов не дают, они находят в теме множество нюансов и подтем, после которых ты или вообще перестанешь что-то понимать, или станешь спецом в данном вопросе.

Мне вспомнилось, как в КВН игрок задал сопернику вопрос: можно ли считать чувство юмора признаком ума? Ответ, и это была не домашняя заготовка, а экспромт, заставил стены зала завибрировать от смеха: можно, если нет других признаков (!). Шутка может разрядить атмосферу публичных дебатов, снять напряжение и улыбнуться. А там и мысли появляются оптимистичные. И ситуации для шутки могут родиться буквально на ровном месте.

Вот пример. В школе-интернате им. Алтынсарина отмечали юбилей директора Сабиры Бирмагамбетовны Каировой. Собрался весь бомонд, звучали роскошные поздравления. И вот на сцену поднялась Валентина Жаркова, профессор филологии, и сообщила глубоко личные моменты: «Это для вас она Сабира Бирмагамбетовна, а я ее по-свойски звала и зову Сябка, потому что мы учились с ней в одной группе, жили в одной комнате и спали на одной кровати». У меня зачесался язык. И когда дали слово, я расстроенным голосом заявил: «Только сейчас я понял, как много в моей жизни не произошло. Я не учился с юбиляршей в одной группе, не жил с ней в одной комнате и уж тем более не спал с ней в одной кровати». Зал оживился, послышался смех, а Сабира мгновенно включилась в картинку. Прикрывая рот ладонью, чтобы другие не услышали, она на весь зал прошептала: «Аркадий Семенович, еще не все потеряно!» Зал содрогнулся от хохота. И пафоса в речах выступающих поубавилось.

Помнится, на 25-летие независимости РК Елбасы с экрана заявил: «Мы никогда не жили так хорошо, как сейчас!» В соцсетях ему ответили: «Мы рады за вас!» Согласитесь, очень качественный народный юмор. Он и позволяет нам сохранять психику в более-менее приличном состоянии, уберечься от многих заболеваний, которые не лечатся таблетками. А юмор и оптимизм появляются в движении - выбегаешь с тараканами в голове, а возвращаешься с желанием жить и творить. И юмор здесь вовремя появляется. Я как-то шел мимо СШ № 24. Из ограды вышел мальчуган с большим и, как мне показалось, тяжелым ранцем. Догоняю его, спрашиваю - мол, мужичок, наверное , в ранце полно двоек? Мальчуган поднял на меня глаза и с вызовом заявил: «И тройки тоже есть!» До конца дня у меня было превосходное настроение. Все благодаря мимолетному эпизоду.

Так что любите юмор, шутите сами, благо жизнь всегда предоставляет кучу возможностей для этого. И жизнь станет веселей и светлей. С наступающим Новым годом, уважаемые земляки!