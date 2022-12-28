В четверг, 29 декабря, на большей части территории Костанайской области снег, в некоторых районах возможна метель. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16, на востоке -21 градус, днём -5...-10, на востоке -13 градусов.

В Костанае облачно, утром и днём снег. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Ночью -12...-14, днём -8...-10 градусов.

Фото Олега ПАКА

В пятницу, 30 декабря, синоптики по области ожидают снег. Ветер юго-восточный 9-14, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13, на севере -18 градусов, днём -5...-10, на востоке -13 градусов.

В Костанае облачно, снег. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Ночью -11...-13, днём -8...-10 градусов.

В субботу, 31 декабря, на территории области снег, на западе, севере и юге области возможны метели. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13, днём -5...-10, на востоке -13 градусов.

В Костанае переменная обласность, снег. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Ночью -11...-13, днём -8...-10 градусов.