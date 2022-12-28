По факту ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей, установлен виновник аварии, сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

"Вчера в районе гипермаркета «Апельсин» столкнулись сразу пять автомобилей. В ДТП пострадавших не было. Полиция приняла меры по устранению затора дорожного движения, а также оформления ДТП", - говорится в сообщении.

При составлении схемы ДТП, опросе очевидцев происшествия и его участников было установлено, что виновником аварии стал водитель последнего автомобиля в столкновении, который, не соблюдая необходимую дистанцию и скоростной режим, столкнулся с попутной автомашиной. Далее последовало столкновение с еще тремя автомобилями.

Водитель привлекается к административной ответственности по ст. 610 ч. 1 КоАП РК. Материалы административного производства направлены в суд для принятия решения.

Ранее полиция сообщила, что в ДТП попали 4 автомобиля, но при оформлении выяснилось, что был задет еще один автомобиль.



