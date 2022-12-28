За прошедшие сутки сразу несколько жителей региона стали жертвами мошенников, поверив им на слово и доверив им свои персональные данные, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

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45-летней жительнице Лисаковска через приложение WhatsApp предложили помощь в оформлении кредита. Поверив мошенникам, она лишилась 90 тыс. тенге. Женщина лично перевела средства через терминал.

Еще одно заявление поступило от жителя областного центра, который поверил псевдосотрудникам одного из банков, сообщивших о том, что на него хотят оформить кредит, и передал свои личные данные. Мошенники воформили на него кредит на 150 тыс. тенге.

Житель Кушмуруна решил приобрести автомобиль и стал жертвой мошенников, которые попросили предоплату за покупку, которую он скинул через приложение одного из банков в сумме 1 млн 500 тыс. тенге.

37-летняя жительница Рудного также стала жертвой мошенников, которые оформили на нее кредит в сумме 3 млн 310 тыс. тенге.

"Полицейские в очередной раз предупреждают граждан быть бдительными и не доверять третьим лицам. Помните, что менеджеры банков не звонят на сотовые телефоны и не просят данные карт и личных счетов", - отметили в ведомстве.