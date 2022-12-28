Руководителя филиала "Пассажирские перевозки" задержали по подозрению в получении взяток, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Сообщается, что Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО "Пассажирские перевозки" - "Пригородные перевозки".

Директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. Сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге.

Подозреваемый был задержан 20 декабря и с санкции суда заключен под стражу. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.