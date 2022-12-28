В России игрушки Хаги Ваги снимают с продажи после исследования "Роскачества", сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт организации. По данным "Роскачества", исследование выявило многочисленные нарушения, в том числе связанные с безопасностью изделий.

Хаги Ваги / Фото с сайта rskrf.ru

"Основные нарушения были связаны с отсутствием в маркировке информации о товаре, изготовителе, характеристиках товара. Согласно ТР ТС 008/2011 производитель должен вынести на этикетку достоверную информацию об игрушке. Родители перед покупкой должны иметь полную информацию: для какой возрастной группы игрушка предназначена, где изготовлена и кем, из какого материала и как за ней правильно ухаживать (при необходимости)", – говорится в информации.

Специалисты также обнаружили несоответствия техническому регламенту по содержанию фенола при погружении в водную среду, индексу токсичности, внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре 30°C.

Отмечается, что "Роскачество" проверило мягкие игрушки именно синего цвета 18 торговых марок.

Данные передали производителям и продавцам, участвовавших в исследовании игрушек.

"Практически все крупные участники рынка онлайн-ритейла ("Озон", "Яндекс.Маркет", "Вайлдберриз", "СберМегаМаркет") незамедлительно приняли меры: убрали карточки с небезопасными товарами, предложения недобросовестных продавцов устранили с сайта, страницы и ссылки удалили", – сообщили в "Роскачестве".

Ещё один интернет-магазин "Азбука детства" ответил, что товар выведен из ассортимента.