После смерти 18 детей от индийского препарата против ОРВИ в Узбекистане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности среднеазиатской республики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.

Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"По факту гибели 18 детей, наступившей в результате приема препарата "Док-1 Макс", в отношении должностных лиц Quramax Medical (импортера препарата) и ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества", - пишут СМИ, ссылаясь на "РИА Новости".

В рамках расследования уже задержаны сотрудники компании - импортера лекарства. Максимальное наказание по этой статье - 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Самаркандской области Узбекистана за два месяца более 15 детей скончались после приема индийского препарата от ОРВИ "Док-1 Макс".

В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что данный препарат в нашей стране не продается.

"Согласно информации Национального центра экспертизы лекарственных средств, препарат "ДОК-1 МАКС", производитель Marion Biotech, Индия. Срок регистрации истек в 2018 году. На сегодняшний день в РК не зарегистрирован. Содержит 500 мг парацетамола, гвайфенезин – 200 мг и фенилэфрина гидрохлорид – 10 мг", - сообщили в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что с таким составом в Казахстане зарегистрирован один препарат под торговым названием Викс Актив Стоптомакс плюс, Великобритания. Этот препарат рассчитан только для взрослых. В инструкции указано: детям до 18 лет нельзя применять. Это группа комбинированных противопростудных препаратов.

"Из-за парацетамола препарат имеет побочные действия в виде нарушения функций почек. Поэтому в инструкции есть указания, что в сутки нужно принимать через каждые 4-6 часов, не чаще. Заболевания печени и почечная недостаточность являются противопоказаниями всех препаратов парацетамола. У нас не продается", - подчеркнули в министерстве.