С 2024 года каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные проценты от зарплаты работника. Эта норма должна была заработать в 2020 году, но после общественного обсуждения ее отложили. Что это за норма и как она будет работать - в материале Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

26 декабря Президент Касым-Жомарт Токаев принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения".

В закон вошла норма, которая переносит введение дополнительных взносов еще на год. Ранее она должна была заработать в 2023 году.

"Обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие уплате в Единый накопительный пенсионный фонд, осуществляются за счет собственных средств агента и устанавливаются от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя, в размере: с 1 января 2024 года - 1,5 процента;

с 1 января 2025 года - 2,5 процента;

с 1 января 2026 года - 3,5 процента;

с 1 января 2027 года - 4,5 процента;

с 1 января 2028 года - 5,0 процента", - говорится в законе.

Таким образом, в полную силу норма заработает в 2028 году, когда обязательные взносы достигнут 5 процентов.

Кроме того, закон "заморозил" пенсионный возраст для женщин в Казахстане.

Напомним, в июле 2019 года Министерство труда и соцзащиты населения объявило, что с 1 января 2020 года каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные пять процентов от зарплаты работника. Внедрить систему планировали еще в 2018 году, но в профильном ведомстве перенесли нововведение на следующий год.

Позже стало известно, что эти взносы не будут собственностью граждан и будут фиксироваться на условном пенсионном счете каждого работника, открытом в ЕНПФ. К тому же дополнительные 5-процентные взносы не будут наследоваться.

Нововведение вызвало широкую критику населения. Граждане опасались, что работодатели будут закладывать в заработной плате сотрудников те самые 5 процентов, которые должны будут отчислять за них. Предприниматели также выступили против дополнительного бремени на свой бюджет.

В сентябре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений до 2023 года. "Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению с учетом интересов как будущих пенсионеров, так и работодателей. Правительство должно наложить запрет на все выплаты, не предусмотренные Налоговым кодексом. Это, по сути, дополнительные налоги", - отметил тогда Токаев.