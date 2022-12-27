Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что масштабного льготного автокредитования больше не будет, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Журналисты спросили министра, хватит ли автомобилей на всех желающих приобрести транспорт в рамках программы льготного автокредитования.

"Машин на всех хватит. Я бы хотел сказать, что такого масштабного автокредитования уже не будет, потому что государство уже достаточно влило (средства. - Прим.). Эти деньги, которые находятся внутри, они должны уже в револьверном порядке опять предоставляться для населения", - сказал Ускенбаев.

По его словам, в 2023 году в стране могут выпустить до 130 тысяч автомобилей.

"Мы сейчас с банками отрабатываем. У них идеология такая: "возврат денег идет, давайте достаточный пул наберем и по новой дадим". Я говорю им: "Каждый день средства возвращаются, этого хватит на одного-пять человек, выдавайте одному человеку, пятерым". В моем понимании, это должен быть постоянный процесс. А не так, чтобы собирались условно 10 миллиардов, на них ждали 200 или 300 человек и объявляли. Я считаю, что эта работа должна идти каждый день", - добавил он.